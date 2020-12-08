Новогодние каникулы 2021: когда начнутся?

Сроки каникул зависят также от формы обучения – триместры, четверти: последняя наиболее распространенная, когда учебный год делят на 4 части.

Пока точный график школьных зимних каникул не составлен

Каждому ребенку нужен отдых, эмоциональная перезагрузка, активное времяпрепровождение в течение всего учебного года. Для этого существуют каникулы. Сейчас абсолютно все школьники ждут Нового года, а значит, зимних каникул. В 2021 году у детей будет возможность передохнуть и на некоторое время забыть об уроках, провести время с друзьями, отправиться в путешествие с родителями.

Пока точный график школьных зимних каникул не составлен. Руководство каждого учебного заведения, опираясь на законодательство, будет самостоятельно решать, когда они начнутся. Скорее всего, традиционно, у одних детей каникулы начнутся раньше, а другим придется еще несколько дней сидеть за партами. Пока названы предварительные сроки зимних каникул, которые помогут родителям школьников определиться с датами путешествий, спланировать отпуск.

Требования к срокам школьных каникул

Даты каникул в школах в 2021 году регулируются российским Правительством. О предварительных сроках руководство учебных заведений может узнать из закона «Об образовании» и на основании их и постановления Минобрнауки также местных органов власти составить индивидуальное расписание.

Школьные каникулы планируют с учетом требований:

они начинаются всегда в понедельник;

сроки могут быть сдвинуты максимум на 2 недели;

длительность летних каникул составляет минимум 2 месяца;

в течение учебного года школьники должны отдыхать не более 30 дней.

Предварительные даты начала и окончания каникул зимой 2020-2021 года при четвертной форме обучения

Сроки каникул зависят также от формы обучения – триместры, четверти: последняя наиболее распространенная, когда учебный год делят на 4 части. По итогам каждой четверти выставляют оценки и начинаются каникулы.

При четвертной форме обучения сроки начала и конца каникул в школах в 2020-2021 году такие:

19.10.2020 – 01.11.2020 – осенние;

28.12.2020 – 10.01.2021 – зимние;

22.03.2021 – 28.03.2021 – весенние;

31.05.2021 – 31.08.2021 – летние.

Окончательные сроки устанавливает школьное руководство.

Предварительные даты начала и окончания каникул зимой 2020-2021 года при семестровой форме обучения

Многие школы постепенно переходят на семестровую форму обучения, когда 5 – 6 недель учатся и 1 неделю отдыхают. Зимние каникулы – исключение.

При семестровой форме обучения сроки начала и конца каникул в школах в 2020-2021 году такие:

05.10.2020 – 11.10.2020 – 1-е осенние;

16.11.2020 – 22.11.2020 – 2-е осенние;

28.12.2020 – 10.01.2021 – 1-е зимние;

15.02.2021 – 21.02.2021 – 2-е зимние;

05.04.2021 – 11.04.2021 – весенние;

26.05.2021 – 31.08.2021 – летние.

Источник: Пронедра