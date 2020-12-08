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Когда и где построят новую фабрику Nestlе в Бердске, обсудила с застройщиками власть

09:33 08.12.2020
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Участники рабочей встречи обсудили реализацию дорожной карты проекта и проработанные решения подключения фабрики к коммуникационным сетям.

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Участники рабочей встречи обсудили реализацию дорожной карты проекта

Заместители главы администрации Жанна Шурова и Владимир Захаров, руководители ЖКХ, управления капитального строительства, комбината бытовых услуг, градостроительства провели рабочую встречу в режиме онлайн с менеджером проекта по строительству новой фабрики «Нестле». Участники рабочей встречи обсудили реализацию дорожной карты проекта и проработанные решения подключения фабрики к коммуникационным сетям. На следующей неделе состоится очередная встреча руководителей профильных отделов и управлений с представителями «Нестле» в администрации города Бердска для обсуждения реализации дорожной карты в офлайн формате.

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дорожная карта онлайн проект Жанна Шурова Владимир Захаров
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