Симптомы коронавируса: самые частые вопросы о коронавирусе и ответы на них

Многое зависит от исходного состояния здоровья пациента на момент его инфицирования коронавирусной инфекцией

— Олег Николаевич, можно ли по каким-то симптомам самому отличить ковид от ОРВИ или гриппа?

— Практика показывает, что самостоятельно человек не может оценить, ковид у него или обычная сезонная простуда. Мы сейчас наблюдаем, что масса людей сами себе по каким-то признакам пытаются ставить диагноз, загружают лабораторные службы, делают компьютерную томографию. Хотя если бы они обратились к врачу, то он на основании подробного сбора жалоб, истории развития заболевания и данных эпидемиологического анамнеза установил бы степень вероятности у пациента коронавирусной инфекции. Слава богу, случаев ОРВИ у нас больше, чем коронавируса. Хотя и его сейчас немало, но в основной массе всё же преобладает обычная простуда.

— Лечение ковидной пневмонии — это обязательно антибиотики?

— Надо понимать, что в этом случае речь идёт не об обычной бактериальной пневмонии, а о вирусном поражении лёгочной ткани, которое лечится противовирусными препаратами. Антибиотики подключаются только тогда, когда в развитии пневмонии подтверждается наличие и бактериальной инфекции.

— Если лёгкие серьёзно поражены, может ли пациент не ощущать этого?

— Многое зависит от исходного состояния здоровья пациента на момент его инфицирования коронавирусной инфекцией. У пожилых пациентов, перенёсших ковид со степенью поражения лёгочной ткани до 50 процентов, были минимальные жалобы на органы дыхания, которые удавалось выявить лишь при подробном расспросе. Зато у них эта инфекция проявлялась поражением головного мозга — человек начинал вести себя неадекватно, возникали проблемы с памятью, с ориентацией во времени и пространстве. Кто-то может ощущать одышку, нехватку воздуха, кто-то нет. Но если имеется тяжёлая степень поражения лёгких — проблемы с дыханием, конечно, возникают.

— Есть ли критические цифры поражения — своего рода точка невозврата?

— Откровенно говоря, у нас ещё недостаточно материала для того, чтобы делать однозначные выводы. Понятно, что многое зависит от общего состояния организма: если пациент с ожирением, с сахарным диабетом, с массой сопутствующих заболеваний, то, естественно, даже при не тяжёлом поражении лёгких мы можем ожидать серьёзного осложнения в виде резкой воспалительной реакции иммунной системы — так называемого цитокинового шторма. Это состояние требует незамедлительных реанимационных мероприятий. Поэтому очень важно ежедневное динамическое наблюдение за пациентом. При появлении субъективных и объективных признаков ухудшения состояния больного необходимо незамедлительно решать вопрос о его госпитализации в профильное отделение стационара.

— Если допустить, что общее состояние организма неплохое и нет сопутствующих заболеваний, какое поражение может быть обратимым?

— При своевременно начатом правильном лечении коронавирусной инфекции с последующим проведением курса восстановительной реабилитационной терапии можно рассчитывать на хорошие результаты даже при тяжёлом поражении легких.

— Возможно ли в такой ситуации их полное восстановление?

— В таких случаях говорят: время покажет. Для однозначного ответа на этот вопрос мы должны располагать достаточным количеством клинических наблюдений, которых сейчас не имеем. Думаю, что здесь очень много будет зависеть от искусства врача, настойчивости и стремления пациента к полному восстановлению своего здоровья.

— Ещё один показатель, о котором сейчас знают все, — уровень сатурации. Если она понижена, может ли пациент это ощутить?

— Скорее всего, он почувствует одышку. Сейчас бурно развиваются технологии дистанционного общения с пациентом, телемедицина. И с её помощью даже без осмотра пациента можно многое понять о его состоянии — просто по тому, как он разговаривает. Может ли целые фразы произносить на одном дыхании или на каждом слове останавливается и делает вдох? Он сам может этого и не замечать. Но тот, кто с ним работает, сразу понимает, надо ли принимать срочные меры.

— Каков критический уровень сатурации?

— Если уровень сатурации снизился до 93 процентов, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

— Есть ли связь между понижением сатурации и поражением лёгких? Может ли быть одно без другого?

— Степень насыщения крови кислородом во многом зависит от функционального состояния лёгких. Вирусное поражение лёгких сопровождается снижением насыщения крови кислородом — сатурации. Это, в свою очередь, усугубляет воспалительный процесс в лёгких и ухудшает прогноз.

— Как вы считаете, почему пришла вторая волна коронавируса и почему она оказалась тяжелее первой?

— Новая коронавирусная инфекция COVID-19 стала одной из большого количества сезонных вирусных инфекций, таких как грипп и другие, с которыми человечеству придётся сосуществовать в последующие годы. До тех пор, пока не будет проводиться массовая вакцинация от COVID-19, остаётся актуальной проблема соблюдения мер санитарных ограничений — сохранения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Несоблюдение этих ограничений также является причиной сложившейся ситуации с ростом числа заболевших.

— Хорошо, допустим, но давайте возьмём для примера Москву, где действуют огромные штрафы за несоблюдение санитарных ограничений, но заболеваемость всё равно растёт. Почему?

— Количество ПЦР-исследований на COVID-19. Нельзя сравнивать по этому показателю Москву и регионы, тут разница огромная. Если мы в Новосибирске начнём проводить ПЦР в таких же масштабах, включая тех, у кого нет никаких симптомов — а многие переносят коронавирус бессимптомно, — то представьте, какие цифры мы можем получить. Но сейчас и у нас по сравнению с весной проводится больше ПЦР-тестов. Возможно, это тоже влияет на выросшие цифры статистики заболеваемости.

— Тест на ранние антитела-М может заменить ПЦР-тест?

— Нет. Окончательный диагноз ставится только на основании подтверждения ПЦР-тестом. То есть положительный результат исследования на антитела-М даёт нам повод серьёзно заподозрить наличие в организме у человека вируса, но в диагнозе мы это указать не можем до получения положительного результата ПЦР-теста.

— Поздние антитела-G действительно защищают от повторного заражения?

— К любой сезонной вирусной инфекции, включая коронавирусную, стойкий иммунитет не вырабатывается. Возьмём грипп — вакцинация от него проводится ежегодно. Но на определённый период поздние антитела, пока они находятся в крови, защитить могут. Сыворотка крови с высоким титром антител класса G успешно использовалась при лечении тяжёлых больных с COVID-19.

— Почему лишний вес и диабет чаще всего называют в качестве факторов, осложняющих течение болезни?

— Люди, имеющие хронические заболевания, такие как сахарный диабет, особенно сочетающийся с избыточным весом или ожирением, менее резистентны к инфекционным заболеваниям, в том числе к коронавирусной инфекции, так как любое хроническое заболевание снижает защитные функции организма. Именно поэтому инфекция протекает у этих людей более тяжело и сопровождается большим числом осложнений. Как ни печально, природа проводит естественный отбор на свой лад. Поэтому следите за здоровьем, соблюдайте режим сна, правильно питайтесь, поддерживайте вес в норме — тогда и вероятность заболеть вирусной инфекцией, и не только COVID-19, будет меньше.

— Можно ли назвать самые распространённые осложнения после заболевания коронавирусом?

— Коронавирус может поражать любой орган и систему нашего организма: и нервную систему, и головной мозг, и внутренние органы. Долго можно перечислять. Страдает общее состояние заболевшего — длительная астения, слабость, человек очень долго приходит в норму.

— Можно ли самому себе «прописать» программу восстановления?

— Вряд ли. Надо, чтобы специалист оценил исходное состояние, понял, что больше всего задето, на что следует обратить внимание, как выстраивать реабилитацию. Одними витаминками тут не поможешь.

Источник: Ведомости