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У кого именины 8 декабря по церковному календарю?

07:10 08.12.2020 Фото: Pikist
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По церковному православному календарю 8 декабря отмечается 17 именин: 16 мужских и 1 женские.

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Поздравляем!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
Клим краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий»
Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Ярослав от древнерусского яръ - «ярый, буйный, сильный, мощный» + «слава»

Женщины

Магдалина от имени евангельской Марии Магдалины - «из Магдалы» (так называлось селение на берегу Галилейского озера, где жила Мария Магдалина) от слова magadella, в переводе с иврита - «завивающая волосы»
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