У кого именины 8 декабря по церковному календарю?

|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Андрей
|от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Виктор
|от латинского слова victor - «победитель»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илларион
|от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
|Клим
|краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - «гуманный», «милосердный», «мягкий»
|Кузьма
|от греческого имени Космас - «кузнец»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Семен
|от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
|Серафим
|от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
|Ярослав
|от древнерусского яръ - «ярый, буйный, сильный, мощный» + «слава»