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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 декабря 2020 в России и мире

07:40 08.12.2020 Фото: Pikist
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Список праздников России и мира 8 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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8 декабря - День просветления Будды

• День художника
• День Великого Незнания
• День путешественника во времени (Pretend to be a Time Traveler Day)

• Католическое торжество непорочного зачатия Девы Марии
• День российского казначейства
• День орнаментальной музыки
• День сала (National Lard Day) - США
• День шоколадного пирожного (National Brownie Day) - США
• День бармена (National Bartender Day) - США
• День пляжа - Уругвай
• День матери - Панама
• День финской музыки - Финляндия
• День молодёжи - Албания
• День Конституции - Узбекистан
• День студента - Болгария, Македония
• День просветления Будды (День бодхи) - Япония
• День Карибского сообщества - Куба
• День работников радио и телевидения - Кыргызстан
• День Конституции - Румыния
• День сражения - Фолклендские острова
• Праздник богини Ишчель - Мексика
• День Конституции - Северные Марианские острова
• День святой покровительницы - Гуам
• День святого Климента Охридского - Македония
• Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория, Кузьмы
• Климентьев день (Клим Холодный)

Важные даты

1832 в Петербурге, по инициативе императора Николая I, основана Николаевская академия Генерального штаба (ныне Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации).
1931 в США запатентован коаксиальный электрический кабель
1941 20-я армия освободила Красную Поляну, ближайший к Москве населённый пункт, оккупированный немецкой армией.
1955 утверждён флаг ПАСЕ, ныне - флаг Евросоюза (фото)
1968 планировался, но был отменён первый в мире пилотируемый полёт по облёту Луны советским космическим кораблём «Зонд-7».
1980 в результате покушения был убит один из солистов "The Beatles" - Джон Ленон.
1991 в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.
1992 вышел указ Президента Российской Федерации Бориса Ельцина о создании Федерального казначейства.

1999 в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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