Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 8 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

8 декабря - День просветления Будды

• День художника

• День Великого Незнания

• День путешественника во времени (Pretend to be a Time Traveler Day)



• Католическое торжество непорочного зачатия Девы Марии• День российского казначейства• День орнаментальной музыки• День сала (National Lard Day) - США• День шоколадного пирожного (National Brownie Day) - США• День бармена (National Bartender Day) - США• День пляжа - Уругвай• День матери - Панама• День финской музыки - Финляндия• День молодёжи - Албания• День Конституции - Узбекистан• День студента - Болгария, Македония• День просветления Будды (День бодхи) - Япония• День Карибского сообщества - Куба• День работников радио и телевидения - Кыргызстан• День Конституции - Румыния• День сражения - Фолклендские острова• Праздник богини Ишчель - Мексика• День Конституции - Северные Марианские острова• День святой покровительницы - Гуам• День святого Климента Охридского - Македония• Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория, Кузьмы• Климентьев день (Клим Холодный)

Важные даты

1832 в Петербурге, по инициативе императора Николая I, основана Николаевская академия Генерального штаба (ныне Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации).

1931 в США запатентован коаксиальный электрический кабель

1941 20-я армия освободила Красную Поляну, ближайший к Москве населённый пункт, оккупированный немецкой армией.

1955 утверждён флаг ПАСЕ, ныне - флаг Евросоюза (фото)

1968 планировался, но был отменён первый в мире пилотируемый полёт по облёту Луны советским космическим кораблём «Зонд-7».

1980 в результате покушения был убит один из солистов "The Beatles" - Джон Ленон.

1991 в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.

1992 вышел указ Президента Российской Федерации Бориса Ельцина о создании Федерального казначейства.



1999 в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend