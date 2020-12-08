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Какие сюрпризы приготовила погода 8 декабря жителям Бердска?

06:30 08.12.2020 Фото: pexels
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Ночью и утром местами изморозь.

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Ночью и утром местами изморозь.

Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метели, ночью по юго-востоку в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, местами небольшой снег, метели. Ветер западный ночью 6-11 местами порывы до 16 м/с, днем 8-13 местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью: -12, -17°С местами до -23°С, днем -7, -12°С.

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