Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метели, ночью по юго-востоку в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, местами небольшой снег, метели. Ветер западный ночью 6-11 местами порывы до 16 м/с, днем 8-13 местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью: -12, -17°С местами до -23°С, днем -7, -12°С.
Какие сюрпризы приготовила погода 8 декабря жителям Бердска?
06:30 08.12.2020
Ночью и утром местами изморозь.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Хорошего настроения!
У кого именины 8 декабря по церковному календарю?
07:10 08-12-2020
БердскКакие сюрпризы приготовила погода 8 декабря жителям Бердска?
06:30 08-12-2020
8 декабря - Международный день художника: Афоризмы и цитаты лучших художников всех времен
03:00 08-12-2020
Что никогда нельзя делать после расставания? 4 табу после разрыва
02:00 08-12-2020
7 признаков глупой женщины
01:00 08-12-2020
Как научиться быстро засыпать и что делать, если сон не идет?
22:50 07-12-2020