Электромобиль на основе цифровых двойников разработали в России

"Это будет первый российский электромобиль, разработанный полностью на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ. Смарт-кроссовер конкурентоспособен как с точки зрения технических и потребительских характеристик, так и с точки зрения дизайна, безопасности и комфорта, отвечает требованиям международной сертификации", – сказал Боровков.