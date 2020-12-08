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Электромобиль на основе цифровых двойников разработали в России

08:30 08.12.2020 Фото: CompMechLab
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Смарт-кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать менее 7 секунд.

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Смарт-кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать менее 7 секунд.
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали первый в России электромобиль "Кама-1" целиком на основе технологий так называемых "цифровых двойников", новинку впервые покажут на предстоящей в Москве выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2020", рассказал РИА Новости проректор по перспективным проектам, руководитель Инжинирингового центра СПбПУ Алексей Боровков.

"Это будет первый российский электромобиль, разработанный полностью на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ. Смарт-кроссовер конкурентоспособен как с точки зрения технических и потребительских характеристик, так и с точки зрения дизайна, безопасности и комфорта, отвечает требованиям международной сертификации", – сказал Боровков.

Электромобиль "Кама-1" разработан специалистами Инжинирингового центра СПбПУ в составе платформы проектирования электротранспорта от компактного городского автомобиля до городских 18-метровых электробусов, соответствующих международным требованиям сертификации. Смарт-кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать менее 7 секунд. Длина кроссовера составляет 3,4 метров, ширина – 1,7 метров, высота – 1,6 метров, клиренс – 160 миллиметров.
Проект "Создание "Умного" Цифрового Двойника и экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля с системой ADAS 3-4 уровня" выполнен в рамках Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальный партнер проекта – ПАО "Камаз".
Седьмая ежегодная национальная выставка "ВУЗПРОМЭКСПО-2020" пройдет в Москве 10-11 декабря нынешнего года. Главной темой обсуждения в ходе деловой программы станут планы по реализации единого национального проекта "Наука и университеты".
Кама-1 электромобиль
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