Как летучие вещества из чая влияют на COVID-19, объяснили биологи

Биологи выяснили, что катехины и другие биологически активные вещества из зеленого чая могут нейтрализовать значительную долю частиц коронавируса нового типа и замедлять его размножение в культуре клеток. Предварительные результаты их экспериментов опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv. Исследование частично профинансировала японская чайная компания Ito En, что могло повлиять на выводы ученых.
Японские биологи под руководством профессора Медицинского университета префектуры Киото Осама Мазды нашли еще один источник веществ, которые могут помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе своего исследования они проверяли заявления специалистов японских чайных компаний о том, что чай может подавлять размножение SARS-CoV-2.
Как отмечают ученые, в чае содержится много летучих веществ, многие из которых теоретически могут взаимодействовать как с самими вирусами, так и проникать внутрь клеток и заставлять их активнее бороться с воспалениями и возбудителями болезни. Профессор Мазда и его коллеги проверили эту гипотезу на практике. Для этого они смешали друг с другом экстракты чайных листьев и раствор вируса, а также обработали чаем культуры зараженных клеток.
Эти опыты неожиданно показали, что черный чай эффективно воздействовал на сам вирус: он почти полностью нейтрализовал его частицы, тогда как некоторые другие типы чаев, в том числе китайский ферментированный чай улун и японский обжаренный зеленый чай ходзитя, значительно замедлили проникновение частиц вируса в здоровые клетки.
Однако эти опыты еще ничего не говорят о том, как именно подобные вещества ведут себя в организме человека – контактируют ли они там с частицами вируса и как те на него влияют.
Исследователи дополнительно проверили, какие компоненты зеленого и черного чая могли по отдельности мешать размножению SARS-CoV-2. Как оказалось, благотворное действие зеленого чая было по большей части связано с галлатом эпигаллокатехина (EGCG) – растительным летучим веществом из класса катехинов. У этого соединения есть мощные противовоспалительные свойства, оно есть во многих пищевых добавках.
Черный чай хорошо нейтрализовал частицы коронавируса благодаря молекулам теазинензина А (TSA) – летучего вещества из класса теафлавинов. Оно в большом количестве присутствует в листьях чая и тоже является антиоксидантом. Дальнейшие опыты показали, что схожими свойствами обладали и некоторые другие соединения из этой группы.
Открыв эти соединения, биологи проверили, станут ли клетки более стойкими к действию вируса, если предварительно обработать их этими летучими соединениями. Как оказалось, подобная процедура не защитила культуру клеток от заражения. То есть компоненты чая связываются с вирусом непосредственно, а не заставляют клетки активнее бороться с ним.
Впоследствии оказалось, что EGCG и TSA не давали частицам вируса соединяться с поверхностью клеток и проникать внутрь них. Они мешали S-белку коронавируса – ключевому белку, благодаря которому вирус попадает в здоровые клетки, – соединяться с рецепторами ACE2 на поверхности клеток – "входными воротами" для SARS-CoV-2. Биологи надеются, что дальнейшие опыты помогут им уточнить механизм действия этих летучих веществ на вирус и понять, как их можно использовать для борьбы с инфекцией.
"Сперва мы предполагали, что относительно низкая распространенность коронавируса в странах Азии может объясняться тем, что их жители пьют много зеленого чая, что не характерно для обитателей Европы и Северной Америки. С другой стороны, неожиданно выяснилось, что черный чай действует на вирус еще сильнее. Поэтому остается непонятным то, как употребление чая влияет на распространение инфекции и ее течение", – подытожили ученые.