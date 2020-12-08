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Book-терапия: каждому подростку подберет книгу по темпераменту нейросеть

08:15 08.12.2020 Фото: pixabay
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Для начала надо будет пройти небольшой тест — придумать своего персонажа, его историю и ответить на ряд вопросов.

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Для начала надо будет пройти небольшой тест — придумать своего персонажа, его историю и ответить на ряд вопросов.

Фонд «Живая классика» с командой специалистов разработал программу «терапевтического» подбора книг. Нейросеть предлагает подростку произведения для чтения с учетом его психологического состояния. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Для начала надо будет пройти небольшой тест — придумать своего персонажа, его историю и ответить на ряд вопросов. После этого молодому человеку предоставят список книг с цитатами, с помощью которых ему будет легче разобраться в возникшей проблеме.

В базе нейросети — огромная библиотека вышедших в последние годы книг, признанных критиками и отмеченных наградами литературных премий и конкурсов, но исключающих школьную программу. Все произведения объединяет одно — героями выступают только дети и подростки.

Таким образом создатели проекта хотели помочь молодым людям, у которых еще нет большого жизненного опыта, принимать решения в трудных ситуациях. Так, при сложной ситуации дома нейросеть подберет книги, где главный герой переживает схожие события и благополучно их преодолевает.

книги нейросеть
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