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Предложили открывать ясли-сады при университетах в Госдуме

09:15 08.12.2020 Фото: pixabay
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Некоторые российские университеты создали такие детсады, и эту практику целесообразно распространить на все государственные вузы.

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Некоторые российские университеты создали такие детсады, и эту практику целесообразно распространить на все государственные вузы.

Чтобы появление детей не ставило студентов в затруднительное положение, при высших учебных заведениях предложено организовать ясли-сады. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Свое обращение он отправил на имя главы Минобрнауки, сообщает RT.

Услугами детсадов при вузах, по его задумке, должны бесплатно пользоваться не только сотрудники вузов, но и студенты. Если молодая семья создана уже в ходе учебы, то появление детей может поставить учащихся в затруднительное положение, объяснил парламентарий в обращении.

Он отметил, что некоторые российские университеты создали такие детсады, и эту практику целесообразно распространить на все государственные вузы. Инициатива Сухарева касается студентов, получающих высшее образование по очной форме обучения как за счет средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе.

вуз детсад ясли
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