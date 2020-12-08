Необходимо каждому при COVID: какими лекарствами надо запасаться, объяснил профессор

Также эксперт напомнил, что можно серьёзно навредить организму приёмом противовирусных препаратов - использовать их можно исключительно по назначению врача и под его контролем.

Также эксперт напомнил, что можно серьёзно навредить организму приёмом противовирусных препаратов - использовать их можно исключительно по назначению врача и под его контролем.

Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов рассказал, какие препараты имеет смысл купить впрок в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Маниакально скупать всё в аптеке, конечно, не стоит. Но дома у каждого должны быть жаропонижающие средства. Лучше - парацетамол, подтвердил в беседе с газетой "Аргументы и факты" Сергей Зырянов. Что касается ибупрофена, то его учёные так и не реабилитировали при COVID-19. Существуют работы, показавшие, что препарат может ухудшить течение заболевания.

"Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача", - предупредил профессор.

По его словам, не стоит скупать и самостоятельно принимать витамин D, популярность которого резко возросла после ряда исследований, доказавших, что дефицит вещества связан с более тяжёлым течением коронавирусной инфекции.

"Очень модная тема - витамин D. Но его чрезмерное использование приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности", - отметил Сергей Зырянов.

Также эксперт напомнил, что можно серьёзно навредить организму приёмом противовирусных препаратов - использовать их можно исключительно по назначению врача и под его контролем.