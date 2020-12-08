08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Необходимо каждому при COVID: какими лекарствами надо запасаться, объяснил профессор

09:30 08.12.2020 Фото: pixabay
0

Также эксперт напомнил, что можно серьёзно навредить организму приёмом противовирусных препаратов - использовать их можно исключительно по назначению врача и под его контролем.

% name% title
Также эксперт напомнил, что можно серьёзно навредить организму приёмом противовирусных препаратов - использовать их можно исключительно по назначению врача и под его контролем.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Число новых заражённых COVID-19 за сутки на 8 декабря названо в БердскеЗакрыли классы на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Число новых зараженных педагогов и учеников за сутки на 8 декабряЕщё 782 новостей

Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов рассказал, какие препараты имеет смысл купить впрок в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Маниакально скупать всё в аптеке, конечно, не стоит. Но дома у каждого должны быть жаропонижающие средства. Лучше - парацетамол, подтвердил в беседе с газетой "Аргументы и факты" Сергей Зырянов. Что касается ибупрофена, то его учёные так и не реабилитировали при COVID-19. Существуют работы, показавшие, что препарат может ухудшить течение заболевания.

"Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача", - предупредил профессор.

По его словам, не стоит скупать и самостоятельно принимать витамин D, популярность которого резко возросла после ряда исследований, доказавших, что дефицит вещества связан с более тяжёлым течением коронавирусной инфекции.

"Очень модная тема - витамин D. Но его чрезмерное использование приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности", - отметил Сергей Зырянов.

Также эксперт напомнил, что можно серьёзно навредить организму приёмом противовирусных препаратов - использовать их можно исключительно по назначению врача и под его контролем.

аптечка лекарства пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие у вас лекарства в аптечке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День образования российского казначейства отмечается 8 декабря: Традиции важной даты и история
10:20 08-12-2020
День образования российского казначейства отмечается 8 декабря: Традиции важной даты и история
Штраф за срубленную елку в Новосибирске в декабре 2020 года: сколько придется платить нарушителям
10:15 08-12-2020
Штраф за срубленную елку в Новосибирске в декабре 2020 года: сколько придется платить нарушителям
БердскПочему транспортная реформа нужна, 5 причин назвал житель Бердска
10:13 08-12-2020
Почему транспортная реформа нужна, 5 причин назвал житель Бердска
БердскЧисло новых заражённых COVID-19 за сутки на 8 декабря названо в Бердске
10:07 08-12-2020
Число новых заражённых COVID-19 за сутки на 8 декабря названо в Бердске
БердскЗакрыли классы на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Число новых зараженных педагогов и учеников за сутки на 8 декабря
10:01 08-12-2020
Закрыли классы на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Число новых зараженных педагогов и учеников за сутки на 8 декабря
БердскПолучил должность в минприроды региона экс-депутат из Бердска Андрей Вишневский
10:00 08-12-2020
Получил должность в минприроды региона экс-депутат из Бердска Андрей Вишневский
ПСЖ – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч Лиги чемпионов
09:52 08-12-2020
ПСЖ – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч Лиги чемпионов
8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Что принято делать в этот день и как его отмечать
09:50 08-12-2020
8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Что принято делать в этот день и как его отмечать
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
09:48 08-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Избивали и угрожали: владельцы нелегальной пилорамы напали на журналистов под Новосибирском
09:45 08-12-2020
Избивали и угрожали: владельцы нелегальной пилорамы напали на журналистов под Новосибирском