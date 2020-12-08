Какие льготы положены инвалидам в России, узнайте на горячей линии: 8 800 600 0720

Специалисты Пенсионного фонда проконсультировали граждан по вопросам установления ежемесячных денежных выплат инвалидам, компенсационных выплат по уходу, в том числе за детьми-инвалидами, социальных пенсий по инвалидности, предоставления набора социальных услуг.

Специалисты Пенсионного фонда проконсультировали граждан по вопросам установления ежемесячных денежных выплат инвалидам, компенсационных выплат по уходу, в том числе за детьми-инвалидами, социальных пенсий по инвалидности, предоставления набора социальных услуг.

На базе Отделения ПФР по Новосибирской области в рамках Декады инвалидов состоялась совместная «прямая линия», в которой приняли участие социальные службы региона.

В «прямой линии» приняли участие специалисты Министерства труда и социального развития Новосибирской области, Министерства здравоохранения, Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), регионального отделения Фонда социального страхования и отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

У каждой службы была своя «зона ответственности»: граждане консультировались по вопросам льгот и выплат инвалидам, лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения, продления инвалидности и оказания социальной помощи на дому.

Специалисты Пенсионного фонда проконсультировали граждан по вопросам установления ежемесячных денежных выплат инвалидам, компенсационных выплат по уходу, в том числе за детьми-инвалидами, социальных пенсий по инвалидности, предоставления набора социальных услуг.

Обращаем внимание, что те новосибирцы, которые не приняли участие в «прямой линии», но у них остались вопросы по указанным темам, могут найти многие ответы на сайте ПФР, а также позвонив в call-центр отделения ПФР по телефону 8 800 600 0720 или на «горячую линию» своего территориального управления ПФР (телефоны можно найти на сайте ПФР в разделе «Контакты»). Ответ можно получить также, задав свой вопрос через социальные сети: отделение ПФР по Новосибирской области «ведет» официальные страницы на Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Свой вопрос можно задать через «Сообщения».

Консультацию можно также получить в ходе еще одной «прямой линии», которая состоится 9 декабря в общественной приемной губернатора Новосибирской области. Позвонить на «горячую линию» в рамках Декады можно с 14-00 до 16-00 по телефону 8 800 700 8473. Тема «прямой линии» «Предоставление мер социальной поддержки, лекарственном обеспечении, пенсионном обеспечении, реабилитации и организации трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями на территории Новосибирской области». В ней также приму участие представители министерства здравоохранения, министерства труда и социального развития Новосибирской области, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области, Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.