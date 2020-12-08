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Избивали и угрожали: владельцы нелегальной пилорамы напали на журналистов под Новосибирском

09:45 08.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Съёмочная группа из Москвы приехала снимать сюжет о схемах нелегального вывоза сибирского леса за границу, обойдя федеральную систему учёта древесины.

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Следователи проверяют информацию о воспрепятствовании деятельности журналистов федерального канала в Новосибирской области

Следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка по результатам мониторинга социальных сетей и СМИ. В сети появилось видео конфликта, которое произошло на одной из пилорам в районе села Каменка Новосибирского района. Как утверждает автор ролика, сотрудники деревообрабатывающего предприятия чуть не «убили» журналистов федерального канала РЕН ТВ.

Автор ролика за кадром комментирует, что съемочную группу били, угрожали, а после кинули в их сторону деревянные палки.

По словам автора ролика, съемочная группа из Москвы приехала в Новосибирск снимать сюжет о схемах нелегального вывоза сибирского леса за границу, минуя федеральную систему учета древесины ЛЕС ЕГАИС. Журналисты в роли покупателей провели контрольную закупку, получив доступ к новой серой схеме вывоза леса-кругляка в другие страны под видом готовой мебели.

Следственный отдел по городу Обь СУ СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) .

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru

журналист нападение
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