Получил должность в минприроды региона экс-депутат из Бердска Андрей Вишневский

До июля 2019 года Андрей Сергеевич Вишневский работал начальником отдела благоустройства бердского управления ЖКХ

Андрей Вишневский сейчас работает заместителем начальника отдела государственного экологического надзора в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Он прошёл конкурс, объявленный правительством Новосибирской области на замещение вакантной должности государственно-гражданской службы.

Андрей Сергеевич Вишневский работал начальником отдела благоустройства бердского управления ЖКХ до июля 2019 года.

В 2006 году окончил Московский государственный университет дизайна и технологии.

Был депутатом бердского горсовета от партии «Единая Россия», но в связи с переходом на государственную гражданскую службу он 12 ноября добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Совмещать не позволяет закон. Также вышел из депутатских формирований, в том числе из комитета по ЖКХ Бердска.