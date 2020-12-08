08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска

Получил должность в минприроды региона экс-депутат из Бердска Андрей Вишневский

10:00 08.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Он прошёл конкурс, объявленный правительством Новосибирской области на замещение вакантной должности государственно-гражданской службы.

% name% title
До июля 2019 года Андрей Сергеевич Вишневский работал начальником отдела благоустройства бердского управления ЖКХ

Андрей Вишневский сейчас работает заместителем начальника отдела государственного экологического надзора в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Он прошёл конкурс, объявленный правительством Новосибирской области на замещение вакантной должности государственно-гражданской службы.

 Андрей Сергеевич Вишневский работал начальником отдела благоустройства бердского управления ЖКХ до июля 2019 года.

В 2006 году окончил Московский государственный университет дизайна и технологии.

Был депутатом бердского горсовета от партии «Единая Россия», но в связи с переходом на государственную гражданскую службу он 12 ноября добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Совмещать не позволяет закон. Также вышел из депутатских формирований, в том числе из комитета по ЖКХ Бердска.

депутат чиновник Андрей Вишневский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День образования российского казначейства отмечается 8 декабря: Традиции важной даты и история
10:20 08-12-2020
День образования российского казначейства отмечается 8 декабря: Традиции важной даты и история
Штраф за срубленную елку в Новосибирске в декабре 2020 года: сколько придется платить нарушителям
10:15 08-12-2020
Штраф за срубленную елку в Новосибирске в декабре 2020 года: сколько придется платить нарушителям
БердскПочему транспортная реформа нужна, 5 причин назвал житель Бердска
10:13 08-12-2020
Почему транспортная реформа нужна, 5 причин назвал житель Бердска
БердскЧисло новых заражённых COVID-19 за сутки на 8 декабря названо в Бердске
10:07 08-12-2020
Число новых заражённых COVID-19 за сутки на 8 декабря названо в Бердске
БердскЗакрыли классы на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Число новых зараженных педагогов и учеников за сутки на 8 декабря
10:01 08-12-2020
Закрыли классы на карантин из-за COVID-19 в Бердске. Число новых зараженных педагогов и учеников за сутки на 8 декабря
БердскПолучил должность в минприроды региона экс-депутат из Бердска Андрей Вишневский
10:00 08-12-2020
Получил должность в минприроды региона экс-депутат из Бердска Андрей Вишневский
ПСЖ – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч Лиги чемпионов
09:52 08-12-2020
ПСЖ – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч Лиги чемпионов
8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Что принято делать в этот день и как его отмечать
09:50 08-12-2020
8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Что принято делать в этот день и как его отмечать
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
09:48 08-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
Избивали и угрожали: владельцы нелегальной пилорамы напали на журналистов под Новосибирском
09:45 08-12-2020
Избивали и угрожали: владельцы нелегальной пилорамы напали на журналистов под Новосибирском