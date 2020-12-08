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Штраф за срубленную елку в Новосибирске в декабре 2020 года: сколько придется платить нарушителям

10:15 08.12.2020 Фото: pixabay.com
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Напомним, в Новосибирской области елочные базары планируют открыть с 10 декабря. Всего в регионе заготовят 30 тысяч новогодних деревьев. 

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Будет штраф за срубленную елку в Новосибирске в декабре 2020 года

Назван размер штрафа за незаконную рубку ёлок в Новосибирской области, об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

— Нарушителям грозит административный штраф до 500 тысяч рублей либо уголовная ответственность, от штрафа от 100 тысяч рублей до лишения свободы на 7 лет, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Новосибирской области запрещается рубить хвойные деревья диаметром ствола 12 сантиметров и высотой от 12 сантиметров до 1,3 метра. Штраф за обыкновенную сосну — от 574 до 2152 рублей, за ель и пихту — от 414 руб. до 1740 рублей за штуку.

Напомним, в Новосибирской области елочные базары планируют открыть с 10 декабря. Всего в регионе заготовят 30 тысяч новогодних деревьев.

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