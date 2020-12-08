ПСЖ – Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Не менее 2 голов было забито по ходу первого тайма в 4-х из 5-и последних поединков турецкой команды в Лиге чемпионов

Далеко не во всех группах Лиги чемпионов УЕФА командам удалось сохранить интригу в борьбе за выход в плей-офф до последнего тура. А уж тем более сделать это так, как команды из квартета H, где на продолжение борьбы в главном клубном турнире Старого Света будут претендовать сразу три клуба.

«ПСЖ»

Подопечные Томаса Тухеля будут находится в заведомо более выгодной позиции в предстоящий игровой день, ведь сыграют в домашних условиях против уже точно покидающего еврокубки действующего чемпиона Турции, пока в параллельном поединке «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг» будут думать над всеми возможными раскладами.

Три команды имеют равно количество очков – по 9 – однако позиции «красно-синих» в контексте личных встреч превалируют над оппонентами. «ПСЖ» с положительным для себя соотношением забитых и пропущенных мячей завершил очные дуэли с английской и немецкой командами, поэтому для прохода в следующий раунд им будет достаточно не проиграть турецкому оппоненту. К слову, и такой сценарий напряженного противостояния, по всей видимости, рассматривает наставник команды Томас Тухель, раз призывает сохранять концентрацию всех причастных к будущей игре.

«Истанбул Башакшехир»

«Оранжево-белые» заходили в дебютный для себя розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА в качестве достаточно самобытной команды с агрессивным стилем игры. Однако на деле мало что смогли противопоставить более статусным коллективам. Домашняя победа над «Манчестер Юнайтед» в третьем туре (2:1) так и остается для «Истанбула» единственным успехом, а перспективы взять реванш у «ПСЖ» за поражение во втором туре (0:2) выглядят достаточно призрачными.

Домашняя голевая резня с немецким «РБ Лейпциг» (3:4) в прошлом туре, как видится, была для коллектива Окана Бурука «лебединой песнью» в текущем розыгрыше. «Башакшехир» серьезно просел и на внутренней арене, где его шансы на защиту титула выглядят все более призрачно с каждой новой потерей очков. Шесть матчей кряду во всех состязаниях без побед – турецкий коллектив в явном кризисе.

Статистика

Единственная в истории встреча между данными командами завершилась победой «ПСЖ» со счетом 2:0.

До осечки в матче против «Бордо» на минувших выходных, парижане удерживали свои ворота сухими в трех домашних поединках кряду.

В четырех последних гостевых поединках для «Истанбул Башакшехир» была заиграна ставка «Обе забьют».

Не менее 2 голов было забито по ходу первого тайма в 4-х из 5-и последних поединков турецкой команды в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы

«ПСЖ»: Навас – Кюрзава, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Паредес, Данилу, Верратти – Неймар, Кин, Мбаппе.

«Истанбул Башакшехир»: Гюнок – Калдырым, Понк, Епуряну, Рафаэл – Тюрюч, Кахведжи, Эзджан – Ба, Гульбраннсен, Шадли.

Прогноз на матч

Мы считаем, что «ПСЖ» в предстоящем матче будет стремиться как можно быстрее решить вопрос о победителе, после чего добьет соперника во втором тайме – «ПСЖ выиграет оба тайма» за 1,85 от Parimatch.

Источник: sport.ua