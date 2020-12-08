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Покинуло место достройки "Северного потока - 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский"

11:00 08.12.2020 Фото: © AP Photo / dpa / Jens Buettner
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Вашингтон продвигает в Европу свой сжиженный природный газ и пытается не допустить завершения строительства российского трубопровода.

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"Академик Черский" покинул место достройки "Северного потока — 2"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" удаляется от недостроенного участка газопровода "Северный поток — 2", свидетельствует информация глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
"Академик Черский" с 5 декабря находился в точке, расположенной рядом с недостроенным участком "Северного потока — 2" — около территориальных вод Польши, к югу от датского острова Борнхольм. Но приблизительно в 23.05 мск понедельника трубоукладчик развернулся на северо-восток.
В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна" будет проводить работы по "Северному потоку — 2" в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер. Оператор российского проекта Nord Stream 2 AG до этого анонсировал возобновление работ по укладке труб в декабре: в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием.

"Фортуна" отвечает подобным требованиям и считается одним из возможных способов достройки газопровода вместе с трубоукладчиком "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. От "Газпрома" не было официального сообщения насчет того, какие суда планируется использовать для завершения строительства.

Трубоукладчик "Фортуна с конца сентября находился в порту немецкого Висмаре, откуда отправился на северо-восток 5 декабря, конечной точкой маршрута судна в системе MarineTraffic значился порт Росток в Германии, к западу от незавершенной части "Северного потока — 2". Но после "Фортуна" остановилась и развернулась обратно по направлению к Висмару, а потом и вовсе встала. В этот же день "Академик Черский" добрался из Калининграда к точке достройки проекта.
США и "Северный поток — 2"
Вашингтон продвигает в Европу свой сжиженный природный газ и пытается не допустить завершения строительства российского трубопровода. В октябре Соединенные Штаты расширили санкции против проекта, распространив на него действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под ограничения попадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве газопровода.
Накануне в американском конгрессе согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает ограничения против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.
В прошлом месяце немецкие власти в очередной раз раскритиковали экстерриториальные ограничительные меры против российского трубопровода. В Германии подчеркнули, что Берлин продолжит координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, ЕК и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
В начале декабря BSH согласовало укладку магистрали в немецких водах до конца этого года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявка уже на рассмотрении.

Источник: РИА Новости

газопровод Северный поток-2
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