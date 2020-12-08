08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Кто и почему тянет с ремонтом бесхозного парка Победы в Бердске, ответил Максим Совбанов

11:04 08.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Сегодня полным ходом идет благоустройство городского парка. Проект рассчитан на 2 года. Дальнейшие работы будут зависеть от сложности выполнения и финансирования.

% name% title
Мемориал Славы в Бердске построен по эскизу художника-монументалиста Александра Чернобровцева в период с 1972 по 1980 год

Почему не ремонтируют и не включают в программу подлежащей благоустройству бесхозный парк Победы в Бердске? Такой вопрос был задан начальнику УЖКХ Бердска Максиму Совбанову на оперативном штабе со СМИ сегодня, 8 декабря.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник УЖКХ Бердска Максим Совбанов, в ремонте парка Победы заинтересован он сам лично. Напомним, в 2019 году администрация города провела рейтинговое интернет-голосование за территорию, которую благоустроят в Бердске в первую очередь. В этом голосовании выиграл парк Победы, набравший 391 голос из 851.

Удалось разработать дизайн-концепцию парка Победы. В рамках проекта уже в 2020 году здесь должны были измениться и появиться центральная аллея, освещение, пешеходные дорожки, скамейки и урны. Но на дворе декабрь 2020 года, а воз и ныне там.

- Я, как житель Бердска, заинтересован в том, чтобы отремонтировать парк Победы. Он был выбран, но возникли технические сложности с проектированием территории городского парка. Сейчас эти вопросы решаются. Как разрешим вопросы, приступим к проектированию и затем уже будем проводить работы по благоустройству парка Победы,- прокомментировал Совбанов.

В настоящее время идет благоустройство городского парка. Проект рассчитан пока на 2 года. Дальнейшие работы будут зависеть от сложности выполнения и финансирования.

Напомним, что с 7 по 13 декабря проводится интернет-голосование по выбору выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году.

Перечень общественных территорий, представленных на голосование

1. Территория в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»;

2. Территория в районе МАУ «ДК «Родина»;

3. Территория в районе ул. Лунная,11;

4. Территория ул. Рогачева, 1;

5. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;

6. Территория в районе многоквартирного дома Микрорайон, 37-38

благоустройство когда отремонтируют мемориал победы парк Победы ремонт Максим Совбанов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отремонтируют ли парк Победы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сделал снимок уникальной галактики Hubble
11:54 08-12-2020
Сделал снимок уникальной галактики Hubble
Стильные идеи маникюра на Новый год 2021 на короткие ногти
11:50 08-12-2020
Стильные идеи маникюра на Новый год 2021 на короткие ногти
Ковидный бунт: создали «Карту сопротивления» бары и рестораны России
11:45 08-12-2020
Ковидный бунт: создали «Карту сопротивления» бары и рестораны России
БердскОбанкротился владелец котельной с долгами почти в 700 млн рублей в Бердске. Мэр вычеркнул его из городской схемы теплоснабжения
11:44 08-12-2020
Обанкротился владелец котельной с долгами почти в 700 млн рублей в Бердске. Мэр вычеркнул его из городской схемы теплоснабжения
БердскНа аптечный склад «Катрен» в Бердске требуется ВАХТЕР
11:31 08-12-2020
На аптечный склад «Катрен» в Бердске требуется ВАХТЕР
Попали в мировой топ-10 сразу четыре российских самолета
11:30 08-12-2020
Попали в мировой топ-10 сразу четыре российских самолета
Что можно есть в рождественский пост
11:20 08-12-2020
Что можно есть в рождественский пост
Предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи" Трутнев
11:15 08-12-2020
Предложил называть жителей Аляски
"Я привез гол в ворота нашей команды": рассказал о матче с Германией Зинченко
11:11 08-12-2020
БердскКто и почему тянет с ремонтом бесхозного парка Победы в Бердске, ответил Максим Совбанов
11:04 08-12-2020
Кто и почему тянет с ремонтом бесхозного парка Победы в Бердске, ответил Максим Совбанов