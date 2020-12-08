Кто и почему тянет с ремонтом бесхозного парка Победы в Бердске, ответил Максим Совбанов

Сегодня полным ходом идет благоустройство городского парка. Проект рассчитан на 2 года. Дальнейшие работы будут зависеть от сложности выполнения и финансирования.

Мемориал Славы в Бердске построен по эскизу художника-монументалиста Александра Чернобровцева в период с 1972 по 1980 год

Почему не ремонтируют и не включают в программу подлежащей благоустройству бесхозный парк Победы в Бердске? Такой вопрос был задан начальнику УЖКХ Бердска Максиму Совбанову на оперативном штабе со СМИ сегодня, 8 декабря.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник УЖКХ Бердска Максим Совбанов, в ремонте парка Победы заинтересован он сам лично. Напомним, в 2019 году администрация города провела рейтинговое интернет-голосование за территорию, которую благоустроят в Бердске в первую очередь. В этом голосовании выиграл парк Победы, набравший 391 голос из 851.

Удалось разработать дизайн-концепцию парка Победы. В рамках проекта уже в 2020 году здесь должны были измениться и появиться центральная аллея, освещение, пешеходные дорожки, скамейки и урны. Но на дворе декабрь 2020 года, а воз и ныне там.

- Я, как житель Бердска, заинтересован в том, чтобы отремонтировать парк Победы. Он был выбран, но возникли технические сложности с проектированием территории городского парка. Сейчас эти вопросы решаются. Как разрешим вопросы, приступим к проектированию и затем уже будем проводить работы по благоустройству парка Победы,- прокомментировал Совбанов.

В настоящее время идет благоустройство городского парка. Проект рассчитан пока на 2 года. Дальнейшие работы будут зависеть от сложности выполнения и финансирования.

Напомним, что с 7 по 13 декабря проводится интернет-голосование по выбору выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году.

Перечень общественных территорий, представленных на голосование

1. Территория в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»;

2. Территория в районе МАУ «ДК «Родина»;

3. Территория в районе ул. Лунная,11;

4. Территория ул. Рогачева, 1;

5. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;

6. Территория в районе многоквартирного дома Микрорайон, 37-38