08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Обокрали «самолет судного дня» в России. Пункт управления остался без 40 радиостанций

10:30 08.12.2020 Фото: © wikipedia
1 0

На поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства сыщики сняли отпечатки пальцев предполагаемых воришек.

% name% title
В Таганроге обокрали "самолет Судного дня"

Добычей преступников стали установленные на борту радиостанции.
Так называемый самолет Судного дня, или "воздушный командный пункт", Ил-80 обокрали воры на аэродроме "Таганрог-Южный". Самолет доставили туда для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

В полицию еще в пятницу, 4 декабря, обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева" Владимир К. Он рассказал, что рано утром при осмотре воздушного судна Ил-80 были обнаружены следы вскрытия грузового люка.

Уже позже специалисты подсчитали ущерб от визита воров. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.
"Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы", - рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

На поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства сыщики сняли отпечатки пальцев предполагаемых воришек. Кроме того, в отсеках найдены отпечатки следов обуви преступников.

Самолет Ил-80 впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация. С 1987 года всего было произведено четыре таких борта. Самолет представляет собой воздушный командный пункт. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Источник: ren.tv

Ил-80 кража радиостанция самолет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут воришек?

Аноним, 08 декабря 2020 11:37
НВР:
Найдут или нет - это второй вопрос.
Первый вопрос: как это могло случиться?
Мы требуем отмены моратория на смертную казнь для педофилов и насильников и в этом есть смысл. Но в первую очередь ее нужно отменить для таких "Шалунов-воришек". Причем наказанию нужно подвергнуть и тех родных, кто принял участие в воспитании этих ублюдков.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сделал снимок уникальной галактики Hubble
11:54 08-12-2020
Сделал снимок уникальной галактики Hubble
Стильные идеи маникюра на Новый год 2021 на короткие ногти
11:50 08-12-2020
Стильные идеи маникюра на Новый год 2021 на короткие ногти
Ковидный бунт: создали «Карту сопротивления» бары и рестораны России
11:45 08-12-2020
Ковидный бунт: создали «Карту сопротивления» бары и рестораны России
БердскОбанкротился владелец котельной с долгами почти в 700 млн рублей в Бердске. Мэр вычеркнул его из городской схемы теплоснабжения
11:44 08-12-2020
Обанкротился владелец котельной с долгами почти в 700 млн рублей в Бердске. Мэр вычеркнул его из городской схемы теплоснабжения
БердскНа аптечный склад «Катрен» в Бердске требуется ВАХТЕР
11:31 08-12-2020
На аптечный склад «Катрен» в Бердске требуется ВАХТЕР
Попали в мировой топ-10 сразу четыре российских самолета
11:30 08-12-2020
Попали в мировой топ-10 сразу четыре российских самолета
Что можно есть в рождественский пост
11:20 08-12-2020
Что можно есть в рождественский пост
Предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи" Трутнев
11:15 08-12-2020
Предложил называть жителей Аляски
"Я привез гол в ворота нашей команды": рассказал о матче с Германией Зинченко
11:11 08-12-2020
БердскКто и почему тянет с ремонтом бесхозного парка Победы в Бердске, ответил Максим Совбанов
11:04 08-12-2020
Кто и почему тянет с ремонтом бесхозного парка Победы в Бердске, ответил Максим Совбанов