Обокрали «самолет судного дня» в России. Пункт управления остался без 40 радиостанций

На поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства сыщики сняли отпечатки пальцев предполагаемых воришек.

В Таганроге обокрали "самолет Судного дня"

Добычей преступников стали установленные на борту радиостанции.

Так называемый самолет Судного дня, или "воздушный командный пункт", Ил-80 обокрали воры на аэродроме "Таганрог-Южный". Самолет доставили туда для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

В полицию еще в пятницу, 4 декабря, обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева" Владимир К. Он рассказал, что рано утром при осмотре воздушного судна Ил-80 были обнаружены следы вскрытия грузового люка.

Уже позже специалисты подсчитали ущерб от визита воров. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

"Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы", - рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

На поверхности грузового люка, в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства сыщики сняли отпечатки пальцев предполагаемых воришек. Кроме того, в отсеках найдены отпечатки следов обуви преступников.

Самолет Ил-80 впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация. С 1987 года всего было произведено четыре таких борта. Самолет представляет собой воздушный командный пункт. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Источник: ren.tv