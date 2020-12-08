Хочет встретиться с Путиным весной в Москве Мадуро

Он также выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи также вскоре посетят Москву.

Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется в апреле-июне посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил сам политик на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах.

"Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина", - сказал Мадуро. Встреча транслировалась в Twitter.

Он также выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи также вскоре посетят Москву.

Источник: РИА Новости