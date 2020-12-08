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Попали в мировой топ-10 сразу четыре российских самолета

11:30 08.12.2020 Фото: pixabay.com
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В строю военно-воздушных сил всех стран состоит 817 таких самолетов.

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МиГ-29 заняли пятую строчку рейтинга, они составляют 6% от общемирового парка боевых самолетов

Эксперты британского журнала Flight International составили рейтинг наиболее популярных в мире образцов боевой авиатехники, в который вошли четыре российских самолета.

Так, второе место в списке занял истребитель семейства Су-27/30. Отмечается, что более тысячи этих машин состоят в строю военно-воздушных сил (ВВС) всех стран мира, что составляет 7% от общемирового парка боевых самолетов.

Российские многоцелевые истребители семейства МиГ-29 заняли пятую строчку рейтинга, они составляют 6% от общемирового парка боевых самолетов. В мире эксплуатируются 817 МиГ-29.

На седьмом месте оказался штурмовик Су-25, который составляет 3% от общемирового парка. Всего в мире на вооружении состоит 470 этих самолетов.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 занял десятую позицию в рейтинге. В мире используются 389 машин, что составляет 3% от общемирового парка.

2 декабря Минобороны России утвердило обновленный график поставки в войска ударных вертолетов Ми-28НМ. На этих вертолетах будут проводить подготовку инструкторов и отработку методики боевого применения «Суперохотников».

Источник: Известия

МиГ-29 самолет Су-24 су-25 Су-30
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