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Раскрыл статистику уголовных дел о коррупции за 2020 год Бастрыкин

12:15 08.12.2020 Фото: СК РФ
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Ранее глава СКР объяснил снижение числа правоохранителей, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

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В России стали возбуждать больше дел о коррупции, рассказал глава СК

Следственный комитет с начала 2020 года возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции — на четыре процента больше, чем в 2019-м, рассказал глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Девятого декабря во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
По словам Бастрыкина, всего с 2011 года в суд передали свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции.

Бастрыкин считает, что эти преступления — транснациональная проблема, снижающая доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства, – то есть замедляющая социально-экономическое развитие, в целом.
Глава СК добавил, что представители ведомства постоянно участвуют в международных конференциях по борьбе с коррупцией. С начала этого года их делегировали на профильные мероприятия ОБСЕ, ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.
Участие в таких конференциях, отметил Бастрыкин, позволяет обмениваться опытом с зарубежными коллегами и расширять арсенал мер для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Источник: РИА Новости

коррупция чиновник Александр Бастрыкин
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