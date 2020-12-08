Раскрыл статистику уголовных дел о коррупции за 2020 год Бастрыкин

В России стали возбуждать больше дел о коррупции, рассказал глава СК

Следственный комитет с начала 2020 года возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции — на четыре процента больше, чем в 2019-м, рассказал глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Девятого декабря во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

По словам Бастрыкина, всего с 2011 года в суд передали свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции.



Бастрыкин считает, что эти преступления — транснациональная проблема, снижающая доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства, – то есть замедляющая социально-экономическое развитие, в целом.Глава СК добавил, что представители ведомства постоянно участвуют в международных конференциях по борьбе с коррупцией. С начала этого года их делегировали на профильные мероприятия ОБСЕ, ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.Участие в таких конференциях, отметил Бастрыкин, позволяет обмениваться опытом с зарубежными коллегами и расширять арсенал мер для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Источник: РИА Новости