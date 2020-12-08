Рассказал о серьезных последствиях у трети пациентов с COVID-19 врач

По словам врача, во время активной фазы COVID-19 у людей в возрасте 20-40 лет "возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме".

Врач рассказал о серьезных последствиях у трети пациентов с COVID-19

У переболевших коронавирусом молодых людей часто возникают психологические проблемы. Об этом заявил итальянский врач Сильвестро Скотти.

Для не знавших проблем парней и девушек SARS-CoV-2 - это первый в жизни тяжелый удар по здоровью. "Если пожилой человек живет с хроническими заболеваниями, то молодой вдруг осознает свою хрупкость", - приводит мнение специалиста РИА Новости. Скотти отметил, что после выздоровления у трети его пациентов наблюдается хроническая усталость и слабость в мышцах. Также многие жалуются на тревожность, переменчивость настроения и бессонницу.

По словам врача, во время активной фазы COVID-19 у людей в возрасте 20-40 лет "возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме".

Источник: РГ