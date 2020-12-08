На какое жилье можно будет потратить пенсионные накопления, узнайте

Если средства, перечисленные на специальный счет, не используются в течение 2 месяцев, то уполномоченный оператор возвращает их в ЕНПФ.

Купить жилье на пенсионные накопления: возможности и ограничения

На обсуждение вынесены Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

До 22 декабря продлятся публичные обсуждения Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Предполагается, что часть пенсионных накоплений можно будет взять для строительства или покупки недвижимости, участия в долевом строительстве, обмена одного жилья на другое для улучшения жилищных условий.

Также в Правилах прописано, что можно произвести частичное или полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа, для внесения первоначального взноса при оформлении ипотеки или погашения задолженности по ипотеке.

«Частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа может осуществляться только по тем договорам, которые заключены с единым оператором жилищного строительства согласно законодательству РК или с акционерным обществом Samruk Kazyna Construction», - уточняется в документе.

Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта.

В случаях приобретения/строительства недвижимости получатель может использовать пенсионные выплаты только для окончательного расчета за недвижимость.

«Не допускается приобретение недвижимости с использованием единовременных пенсионных выплат у своего супруга (супруги), у своих близких родственников», - говорится в Правилах.

В течение 5 лет нельзя будет отчуждать недвижимость, которая:

- приобретена/построена с использованием единовременных пенсионных выплат;

- приобретена/построена за счет ипотечного жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается или рефинансируется за счет единовременных пенсионных выплат (за исключением недвижимости, приобретенной/построенной до 1 января 2021 года);

- приобретена/построена за счет предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается за счет единовременных пенсионных выплат (за исключением недвижимости, приобретенной/построенной до 1 января 2021 года).

Приобретенная/построенная недвижимость с использованием единовременных пенсионных выплат может быть оформлена в собственность получателя, супруга или близких родственников получателя.

Наличие в собственности у получателя квартиры или земельного участка не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

В Правилах прописан предполагаемый механизм изъятия пенсионных накоплений. С помощью ЭЦП надо авторизоваться на сайте уполномоченного оператора, открыть личный кабинет и заполнить заявление на изъятие единовременных пенсионных выплат. В заявлении будут указаны сумма и цели использования пенсионных выплат. ЕНПФ в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления перечисляет средства (не более максимально допустимой к изъятию средств) уполномоченному оператору, который зачисляет их на специальный счет получателя. Если также будут использованы накопления близких родственников, то стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат.

Уполномоченный оператор проверяет предоставленные документы по целевому использованию средств и в течение 3 рабочих дней с даты получения документов перечисляет деньги по их целевому назначению.

Если средства, перечисленные на специальный счет, не используются в течение 2 месяцев, то уполномоченный оператор возвращает их в ЕНПФ.

Планируется, что Правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что порядок улучшения жилищных условий за счет выплат пенсионных накоплений утверждается министерством индустрии и инфраструктурного развития, на получение медпомощи - министерством здравоохранения, для передачи в доверительное управление - Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Источник: kapital.kz