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"Я привез гол в ворота нашей команды": рассказал о матче с Германией Зинченко

11:11 08.12.2020 Фото: УАФ
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Напомним, что в 2020 году сборная Украины провела пять официальных матчей: две победы и три поражения.

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Зинченко - о матче с Германией: Я привез гол в ворота нашей команды

Хавбек высказался о выступлениях сборной Украины в 2020 году.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги выступлений национальной команды в 2020 году.

"У нас в команде появилось много новых молодых игроков. Даже несмотря на коронавирус, когда мы все не видели друг друга, наша команда осталась сплоченной. Мы на правильном пути, атмосфера была отличной, внутри коллектива у нас все хорошо.

Отмена матча со Швейцарией? Жаль, что случилась такая ситуация. Уверен, что УАФ сделает все возможное, чтобы добиться справедливости".

Хавбек также прокомментировал поражение сборной Украины от Германии в пятом туре Лиги наций (1:3).

"Германия реализовывает свои моменты на невероятном уровне. Так и скажу, я не должен был терять мяч в моменте с первым голом, я его привез в наши ворота. Такие футболисты, как Сане и Горецка воспользовались этим, но хорошо, что это случилось сейчас, а не на Евро-2020", - рассказал Зинченко в рамках Эксперт-клуба от УАФ.

Напомним, что в 2020 году сборная Украины провела пять официальных матчей: две победы и три поражения.

Источник: isport.ua

футбол чемпионат Александр Зинченко
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