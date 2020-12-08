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Сделал снимок уникальной галактики Hubble

11:54 08.12.2020 Фото: ©spacetelescope.org
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Оранжевое свечение в центре галактики свидетельствует о том, что в нем находятся старые остывающие звезды.

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Hubble сделал снимок уникальной галактики

NGC 1792 является одновременно спиральной галактикой и галактикой со вспышкой звездообразования.

Ученым с помощью телескопа Hubble удалось сфотографировать галактику, в которой зарождается множество новых звезд. Снимок появился на официальном сайте, посвященном работе телескопа.

Отмечается, что NGC 1792 расположена в созвездии Голубя.

Оранжевое свечение в центре галактики свидетельствует о том, что в нем находятся старые остывающие звезды. А обширные полосы синего цвета указывают на области, полные молодых горячих звезд.

Астрономы подчеркивают, что скорость звездообразования в этой галактике может более чем в десять раз превышать аналогичные процессы в Млечном Пути.

галактика космос радиотелескоп
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