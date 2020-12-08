Сделал снимок уникальной галактики Hubble

NGC 1792 является одновременно спиральной галактикой и галактикой со вспышкой звездообразования.
Ученым с помощью телескопа Hubble удалось сфотографировать галактику, в которой зарождается множество новых звезд. Снимок появился на официальном сайте, посвященном работе телескопа.
Отмечается, что NGC 1792 расположена в созвездии Голубя.
Оранжевое свечение в центре галактики свидетельствует о том, что в нем находятся старые остывающие звезды. А обширные полосы синего цвета указывают на области, полные молодых горячих звезд.
Астрономы подчеркивают, что скорость звездообразования в этой галактике может более чем в десять раз превышать аналогичные процессы в Млечном Пути.