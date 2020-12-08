Выгнали людей на 25-градусный мороз из-за «самовольного» жилья судебные приставы. Смотрите видео

В Туве приставы пытались оставить людей без домов в 25-градусный мороз

Как помочь людям узаконить их дома, сейчас думают в администрации Тувы. В Интернете поднялась шумиха по поводу сноса едва ли не целого поселка «Спутник». В населенный пункт приставы пригнали тяжелую технику и уже были готовы крушить постройки. На улице сейчас минус 25, ночью будет холоднее, но, видимо, это никого не волновало. У людей нет другого жилья. У многих началась истерика. Но в последний момент приставов остановили.

Местные жители до последнего надеялись, что смогут договориться с приставами, и те не оставят людей на улице в скрипучий мороз. Но тяжелая техника начала работу. На помощь приставы позвали полицейских, чтобы никто не мог помешать исполнить судебное решение о сносе построек, которые признали незаконными. Но кто-то из жильцов все же смог забраться на крышу здания. Мужчина заявил, что никуда не уйдет, что не может позволить, чтобы его семья, в которой растут маленькие дети, осталась на улице. Ведь стены этого дома — единственное, что у них есть, и идти больше некуда.

Но ни слезы, ни уговоры не растрогали людей в форме, которые подчеркнули: они лишь исполняют принятое судом решение снести самострой. У владельцев этих зданий нет никаких правоустанавливающих документов. Жители Кызыла жалуются, что они отдали последние сбережения на покупку участков и строительство жилья в микрорайоне «Спутник». Все делали своими руками, на возведение ушло несколько лет. Но потом узнали, что продавец их обманул, и на самом деле он вообще не мог распоряжаться землей. Люди уверяют, что готовы были сделать все возможное и оформить все по закону. Но их якобы даже слушать не стали.

Впрочем, по словам чиновников, решение о сносе суд вынес еще в 2016 году. С тех пор у местных жителей было достаточно времени, чтобы подыскать себе новое жилье и избавиться от незаконных построек самостоятельно. Но почему снести постройки и оставить людей без крыши над головой решили именно сейчас, когда на улице от мороза снег скрепит под ногами, ответить никто так и не смог.

Шолбан Кара-оол, глава Республики Тува: «Непонятная ситуация, откровенно говоря. Потому что не может у нормального человека возникнуть вдруг непреодолимое желание сейчас и сегодня выполнить задачу, которую надо было еще года два тому назад выполнить».

Впрочем, как только кадры подготовки к сносу попали в Сеть и вызвали волну возмущения, тяжелую технику отогнали. А местные власти впервые за несколько лет все же пообещали помочь с оформлением необходимых документов. Если это, конечно, сочтут возможным. Но по крайней мере, говорят жители поселка, им не придется мерзнуть на улице.



Источник: ntv.ru