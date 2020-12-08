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Обанкротился владелец котельной с долгами почти в 700 млн рублей в Бердске. Мэр вычеркнул его из городской схемы теплоснабжения

11:44 08.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бывшую площадку радиозавода теперь отапливает новый собственник котлов и сетей. Власть ищет претендента на присвоение статуса теплоснабжающей организации.

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Локальная котельная на промплощадке бывшего БРЗ отапливает соседние предприятия

Мэр Бердска Евгений Шестернин лишил статуса единой теплоснабжающей организации компанию «Энергия РК». Постановление на эту тему опубликовано на сайте бердской администрации 7 декабря 2020 года.

Еще летом конкурсный управляющий Олег Хворостинин предупредил бердские власти о том, что ООО признано банкротом решением арбитражного суда Новосибирской области.

- Лишить общество с ограниченной ответственностью «Энергия-РК» статуса единой теплоснабжающей организации на территории города Бердска Новосибирской области, присвоенного ему постановлением администрации города Бердска от 07.10.2019 №3305 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска Новосибирской области», - распорядился Шестернин.

Одновременно с этим управление ЖКХ должно выйти с предложением к теплоснабжающим организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной ООО «Энергия-РК».

Это территория бывшего Бердского радиозавода «Вега» (ул. Ленина, 89/6). В открытых источниках владельцем компании, зарегистрированной в апреле 2016 года, обозначен Александр Белов, уставной капитал 3,3 млн рублей. С муниципальным Комбинатом бытовых услуг ООО сотрудничало только в части транспортировки воды и отведения стоков, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Олег Новичонок.

Баснословные долги

«Энергия РК» признана банкротом еще в сентябре 2019-го. Банкротить компанию начали в апреле прошлого года, назначив процедуру конкурсного производства. Временным управляющим была утверждена Татьяна Горбачева. В ходе процедуры наблюдения в реестр включены претензии 3-х кредиторов на общую сумму почти 689 млн рублей. Только «Сбербанк» предъявил бердской компании требования вернуть долг в размере около 218 млн рублей. Балансовая стоимость имущества должника при этом составляла 13 млн.

По результатам проведенного анализа финансового состояния должника временным управляющим сделан вывод о невозможности восстановления его платежеспособности, целесообразности открытия конкурсного производства, при использовании в качестве источника покрытия судебных расходов средств должника. Вместе с тем признаков преднамеренного банкротства не выявили.

Стоит отметить, что в апрельском заседании арбитражного суда по иску «Сбербанка» бердская компания «Мастер и К» фигурировала как основной должник. Но его не стали привлекать к делу. Предприятие, производившее стеновые панели и двери, судя по документам суда, в течение 2017 года 9 раз брало кредиты в «Сбербанке» на сотни миллионов. Но не рассчитывалось ни по процентам, ни по основным суммам займа. А в марте 2019-го «Мастер и К» признан банкротом. Сейчас на площадке разорившейся компании работает предприятие Uberture фактически с той же номенклатурой.

Абоненты не виноваты

Котельная и сети «Энергии РК» перешли в руки другим собственникам. Их с торгов купила компания «Райдерс». Теперь она своими котлами отапливает «ближний круг» абонентов. И новый владелец должен подать заявку о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, гарантирующей отопление.

- Абонентов же нельзя бросить, их кто-то должен обслуживать. Если один перестал быть гарантирующей организацией, должен это делать новый. Тепло же должны поставлять, - пояснил суть мэрского постановления Новичонок, подчеркнув, что не осведомлен о состоянии дел в частной котельной на бывшей площадке БРЗ, поскольку она никак не связана ни с КБУ, ни с подачей тепла в жилой фонд и соцобъекты Бердска.

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