Обанкротился владелец котельной с долгами почти в 700 млн рублей в Бердске. Мэр вычеркнул его из городской схемы теплоснабжения

Локальная котельная на промплощадке бывшего БРЗ отапливает соседние предприятия

Мэр Бердска Евгений Шестернин лишил статуса единой теплоснабжающей организации компанию «Энергия РК». Постановление на эту тему опубликовано на сайте бердской администрации 7 декабря 2020 года.

Еще летом конкурсный управляющий Олег Хворостинин предупредил бердские власти о том, что ООО признано банкротом решением арбитражного суда Новосибирской области.

- Лишить общество с ограниченной ответственностью «Энергия-РК» статуса единой теплоснабжающей организации на территории города Бердска Новосибирской области, присвоенного ему постановлением администрации города Бердска от 07.10.2019 №3305 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска Новосибирской области», - распорядился Шестернин.

Одновременно с этим управление ЖКХ должно выйти с предложением к теплоснабжающим организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной ООО «Энергия-РК».

Это территория бывшего Бердского радиозавода «Вега» (ул. Ленина, 89/6). В открытых источниках владельцем компании, зарегистрированной в апреле 2016 года, обозначен Александр Белов, уставной капитал 3,3 млн рублей. С муниципальным Комбинатом бытовых услуг ООО сотрудничало только в части транспортировки воды и отведения стоков, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Олег Новичонок.

Баснословные долги

«Энергия РК» признана банкротом еще в сентябре 2019-го. Банкротить компанию начали в апреле прошлого года, назначив процедуру конкурсного производства. Временным управляющим была утверждена Татьяна Горбачева. В ходе процедуры наблюдения в реестр включены претензии 3-х кредиторов на общую сумму почти 689 млн рублей. Только «Сбербанк» предъявил бердской компании требования вернуть долг в размере около 218 млн рублей. Балансовая стоимость имущества должника при этом составляла 13 млн.

По результатам проведенного анализа финансового состояния должника временным управляющим сделан вывод о невозможности восстановления его платежеспособности, целесообразности открытия конкурсного производства, при использовании в качестве источника покрытия судебных расходов средств должника. Вместе с тем признаков преднамеренного банкротства не выявили.

Стоит отметить, что в апрельском заседании арбитражного суда по иску «Сбербанка» бердская компания «Мастер и К» фигурировала как основной должник. Но его не стали привлекать к делу. Предприятие, производившее стеновые панели и двери, судя по документам суда, в течение 2017 года 9 раз брало кредиты в «Сбербанке» на сотни миллионов. Но не рассчитывалось ни по процентам, ни по основным суммам займа. А в марте 2019-го «Мастер и К» признан банкротом. Сейчас на площадке разорившейся компании работает предприятие Uberture фактически с той же номенклатурой.

Абоненты не виноваты

Котельная и сети «Энергии РК» перешли в руки другим собственникам. Их с торгов купила компания «Райдерс». Теперь она своими котлами отапливает «ближний круг» абонентов. И новый владелец должен подать заявку о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, гарантирующей отопление.

- Абонентов же нельзя бросить, их кто-то должен обслуживать. Если один перестал быть гарантирующей организацией, должен это делать новый. Тепло же должны поставлять, - пояснил суть мэрского постановления Новичонок, подчеркнув, что не осведомлен о состоянии дел в частной котельной на бывшей площадке БРЗ, поскольку она никак не связана ни с КБУ, ни с подачей тепла в жилой фонд и соцобъекты Бердска.

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