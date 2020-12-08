Что стало причиной массового заболевания 300 жителей Индии, стало известно

В Индии вспышка неизвестной болезни

Неизвестное заболевание в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии не передается от человека к человеку, сообщил представитель местных властей Мутяла Раджу Реву.

Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Вместе с тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.



"До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. Люди из районов, где муниципальное водоснабжение Элуру недоступно, также заболели. Даже те, кто ежедневно пьет только минеральную воду, тоже заболели", — говорится в отчете представителя местных властей.

Отмечается, что всего симптомы болезни были выявлены у 340 человек, в том числе детей. В больницах остаются 157 человек, выписаны 168 человек, один человек умер.

Власти отметили, что они проверили более 57 тысяч домов в попытке установить причину заболевания. Также чиновники провели обследование питьевой воды из разных частей города, в том числе тесты на наличие тяжелых металлов, но не обнаружили какой-либо аномалии.

Источник: РИА Новости