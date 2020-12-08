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Украл с банковской карты учителя 740 000 рублей школьник

13:45 08.12.2020 Фото: pixabay.com
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Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Подросток в Приморье украл с банковской карты учителя 740 тыс. рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего школьника.
Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который украл с банковской карты учителя 740 тыс. рублей и потратил их, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, в период времени с 1 по 19 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в помещении библиотеки школы в пгт. Преображение, под предлогом звонка взял сотовый телефон у преподавателя, при этом тайно изменил настройки приложения банка, получив таким образом доступ к банковской карте потерпевшей. В течение нескольких дней он снял с банковского счета карты последней денежные средства в сумме свыше 740 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Преступление совершено в Лазовском районе Приморья. О том, на какие цели подросток смог потратить такую сумму, следствие не сообщает. Уголовное дело возбуждено по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета").

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

банковская карта кража мошенничество хакер
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