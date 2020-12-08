Когда старый новый год 2021

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь» относится и к празднованию Старого Нового года. Поэтому красивые наряды, пышное застолье и хорошее настроение должны присутствовать и в ночь с 13 на 14 января.

Старый Новый год появился у нас в связи с изменением летоисчисления и по сути не является самостоятельным праздником

Как встретить Старый Новый год 2021, что можно и нельзя делать в этот день и как появился такой оксюморон в праздничном календаре — читайте в нашем материале

Старый Новый год появился у нас в связи с изменением летоисчисления и по сути не является самостоятельным праздником. Традиционно он празднуется в странах, в которых церковь отмечает Рождество Христово по юлианскому календарю, 7 января. Поэтому дата наступления Нового года по такому календарю соответствует 14 января.

История праздника

Россия при царе жила по юлианскому календарю, созданному в Римской империи на основании древнеегипетской астрономии, Европа же - по григорианскому, который был создал только в XVI веке и учитывал все новые открытия об устройстве вселенной. Между календарями была разница, составлявшая 13 дней, что создавало сложности для ведения международных дел. И 14 февраля 1918 года большевистская власть перевела страну на григорианский календарь. Тогда и появился такой необычный праздник, как Старый Новый год, т.е. Новый год по старому стилю.

Но русская церковь отказалась от перехода на григорианский календарь и по сей день она использует юлианский. Именно поэтому Рождество Христово у нас празднуют 7 января, а вот Новый год православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю), потому что считает его не от Рождества Христова, а от сотворения мира и на время новогодних праздников у верующих приходится строгий Рождественский пост.

Кстати, Старый Новый год отмечают не только в России, есть он и в странах бывшего СССР, а также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

Традиции праздника

До 1918 года во время будущего Старого Нового года отмечали Васильев день - праздник земледелия. Еще его называли «щедрый вечер», потому что люди проявляли щедрость во всем и, главное, в пище. Традиционно хозяйки готовили пшеничную кашу с мясом или салом, пекли блины и пироги, а вечером вместе с соседями устраивали ужин. Существовало поверье, что тот, кто накроет самый пышный стол, будет весь год удачлив.

Ценились в этот день и блюда из свинины, так как Василия считали покровителем свиноводов.

А с появлением Старого Нового года появилась традиция лепить вареники с сюрпризом. Всей семьей днем заготавливают тесто и начинку, а потом за общим столом приступают к лепке. Сюрпризом может быть что угодно, все зависит от вашей фантазии. Считается, что тот, кому попадется «счастливый вареник», будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фасоль в варенике - к пополнению в семействе, а перчик - к острым ощущениям. Вареник с сахаром знаменует «сладкую жизнь», а монетка - богатство и достаток. Вареник с укропом принесет здоровье, а вот нитка уведет в путешествие. Начинку-сюрприз можно положить любую, только не забудьте предупредить гостей, что вареники непростые, чтобы они были предельно аккуратны в поедании блюда.

Приметы праздника

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь» относится и к празднованию Старого Нового года. Поэтому красивые наряды, пышное застолье и хорошее настроение должны присутствовать и в ночь с 13 на 14 января.

Еще существовало поверье, что, если в дом зайдет первым человек из многодетной семьи, жизнь будет в сытости и достатке.

Погодные приметы этого дня предсказывают каким будет весь год: если задует южный ветер - будет год жарким и добрым. Если западный - ждите много молока и рыбы. А чистое звездное небо сулит обилие ягод.

Что нельзя делать в Старый Новый год

Самое главное - не брать и давать денег в долг. Иначе, так год и проведете.

Нельзя встречать Старый Новый год исключительно в женской компании, считается, что тогда он будет несчастным и одиноким.

Убираться по дому в этот день тоже не стоит - вынесете случайно удачу вместе с мусором. Лучше приберитесь заранее, а в день праздника позвольте себе отдохнуть.

Источник: kp.ru