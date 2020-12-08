Топчут грязной обувью одежду учеников в раздевалке лицея №7 в Бердске. Родители требуют взять это на "крючок"

Виной тому некачественные, по мнению родителей, крючки, которые не держат зимнюю одежду.

Куртки учеников не могут удержаться на крючках вешалки и постоянно падают вниз



Топчутся по верхней одежде в раздевалке ученики в лицее №7 Бердска.

- Хотелось бы придать огласке проблему с раздевалкой в лицее №7. Вещи у детей находятся постоянно на полу, так как крючки попросту не выдерживают. Дети топчутся по курткам, родители, которые приводят детей, одежду поднимают, но это ненадолго. Звонили по этому поводу руководству школы, но они не видят в этом проблемы, - сообщила 8 декабря «Курьер. Среда. Бердск» мама ученика лицея Марина Сергеевна.

По словам Марины Сергеевны, подобную картину она наблюдает уже второй год подряд. В школе говорят, что весной проблемы не было. Но весной же верхняя одежда легче, а сейчас ученику или ученице приходится вешать на крючок, который недостаточно загнут, не только куртку или пуховик, но и теплые штаны, отметила бердчанка.

Данная проблема не такая уж и пустяковая, разве хорошо, когда ребенок надевает на себя одежду, по которой потоптались грязно обувью, акцентирует Марина Сергеевна.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор лицея Татьяна Смирнова, по данному вопросу родителям в лицее будет подготовлен письменный ответ. За более детальными комментариями директор лицея №7 посоветовала «Курьер. Среда. Бердск» обратиться в управление образования.

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