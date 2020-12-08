Измена мужа что делать

В жизни каждой женщины может наступить тот страшный момент, когда она узнает, что у ее любимого есть другая

В жизни каждой женщины может наступить тот страшный момент, когда она узнает, что у ее любимого есть другая. Тут уже не до здравого смысла, так что наворотить можно такого, о чем потом еще долго будешь жалеть. Хотя от соперницы можно избавиться очень красиво… Если вас коснулась измена мужа, прислушайтесь к рекомендациям психолога.

Бизнес-план – и ничего лишнего

Любовь, как известно, слепа. Как понять, что у любимого человека кто-то появился? Психолог Евгения Шевченко, советует обратить внимание на поведение вашего мужчины. Как правило, на первых порах он…

… начинает уделять вам больше внимания, чем обычно: дарит цветы, заботится, становится страстнее в постели. Так в нем говорит чувство вины;

… очень нервничает, когда ему звонят – боится, что поймают на горячем;

… не смотрит вам в глаза, все время задумчив, периодически уходит в астрал и не слышит, о чем его спрашивают. Другими словами, отсутствует присутствуя.

Косвенные «улики» и помада на рубашке не оставляют сомнений, что у вас появилась соперница? Не паникуйте! Первым делом проанализируйте ваши отношения с мужчиной.

Конечно, есть определенная категория товарищей – коллекционеров женщин, которые ищут «от добра – добра». Но в большинстве своем представители сильного пола изменяют тогда, когда чего-то не дополучают дома – тепла, внимания, секса. Может, вашего мужчину не устраивает то, что вы посвятили себя кастрюлям и совершенно не следите за собой? Или наоборот – занялись карьерой, запустили и себя, и домашнее хозяйство.

Чтобы нигде не просчитаться, очень полезно раз в неделю устраивать семейный вечер. Никаких детей, родственников и друзей – только вы вдвоем! Ужинаете, пьете вино и обсуждаете ваши отношения – без ругани и упреков. Просто говорите о том, что вас друг в друге устраивает, а что – нет. Лучше всего записывать все в дневник: вот тут мы молодцы, тут ты был ко мне несправедлив, а я слишком агрессивной. Это своего рода бизнес-проект, в котором четко обозначены все плюсы и минусы.

Не исключено, что любимый человек начнет отказываться от «этих глупостей». Ваш аргумент: «Ты минимум 8 часов в день проводишь на службе и понимаешь: чтобы дела шли хорошо, им надо уделять внимание. Наши отношения – это такая же работа, поэтому очень прошу ее не игнорировать». Если вы будете таким образом обсуждать все насущные вопросы, касающиеся денег, быта, секса, воспитания детей, и четко проговаривать правила, никаких проблем не будет. Например, договорились, что с 19.00 до 20.00 у каждого из вас личное время. Тогда никаких претензий к супругу, который в этот промежуток времени засел за компьютерную игру вместо того, чтобы вместе с вами чистить картошку. Все по-честному!

Самая обаятельная и привлекательная

Когда появляется соперница, у женщины очень снижается самооценка. Она начинает вести себя не совсем адекватно, чем еще больше отталкивает мужчину. Поэтому в первую очередь надо думать не о том, как восстановить отношения, а о том, как себя совершенствовать – стать сильнее, лучше, красивее, сексуальнее, заботливее. Другими словами, показывать, что она может быть лучше той, на которую ее променяли. Что для этого надо сделать?

Заняться собой – как бы это в данной ситуации нелогично ни звучало. Посетите косметолога, парикмахера, обновите гардероб. Сходите на массаж, йогу, плавание, на семинары по повышению самооценки, на какой-то мастер-класс, почитайте книгу Гэри Чепмена 5 языков любви – сделайте то, что поможет расслабиться, получить удовольствие и научит чему-нибудь новому. Откуда еще можно черпать уверенность в себе?

Создать в доме уют, чтобы мужчине хотелось приходить домой. Здесь много составляющих: вы должны хорошо выглядеть, в доме должно хорошо пахнуть, наготовлено вкусной еды. И не вздумайте устраивать истерики – пока что.

Устроить бурную ночь любви – как никогда до этого. А почему бы и нет? Конечно, неприятно осознавать, что, возможно, пару часов назад что-то в этом духе ему устраивала другая. Но если хотите спасти отношения, это неплохой способ. Но браться за него надо только в том случае, если с самооценкой уже все в порядке.

Поговорить со своей половинкой по поводу другой женщины. Никаких упреков, жалоб и слез! Просто скажите: «Наверное, в какой-то ситуации я тебя не очень хорошо поняла, поэтому тебе захотелось другую женщину. Давай попробуем разобраться, что между нами происходит». Такой подход – «без наездов» – имеет особое значение. Вы даете мужчине понять: несмотря на то что произошло, он для вас важен.

Как определить, что ваша самооценка повысилась? Вы не мучаетесь мыслями «а как же я без него?», «кому я теперь нужна?». Понимаете, что все равно не будете одна. Вам уже не важно, останется этот мужчина рядом с вами или нет. Но хотелось бы, чтобы он остался.

Пробудить хищника

Можно, конечно, заставить любимого немножко вас приревновать. Но не в лоб, заявляя: «А я сегодня пила кофе со своим бывшим». Вы должны пробудить в нем хищника, заинтересовать, а значит, надо сделать все ненавязчиво. Задержитесь на работе, придите домой с цветами, выходите из комнаты, когда вам звонят. Делайте вид, будто у вас появились свои секреты, и это наверняка вызовет у партнера вопрос: что происходит с его женщиной? Что он пропускает?

Дальше действуем по обстоятельствам. Если избранник не идет на контакт, если он явно не намерен сохранять отношения, можно схитрить – заставить его поучаствовать в вашей жизни. Поломалась стиральная машина? Позвоните ему: «Извини, знаю, что тебе не до меня. Но сейчас только ты можешь меня спасти». Не зажигаются конфорки на плите? «Если не сложно, не мог бы на минутку заехать – посмотреть, в чем проблема? Кроме тебя никто так быстро этого не сделает». Никаких «ты должен»! Ваша задача – показать, что зависите от него, цените его и что у него есть выбор – помогать или нет.

Не ведется? Отказывает? Значит, не стоит за него бороться. Скажите себе, что это не вам с ним повезло, а ему с вами – потому что рядом оказалась ТАКАЯ женщина. Поверьте: если к моменту этих маневров у вас уже все в порядке с самооценкой, другие мысли вас даже посещать не будут.

Из сердца вон!

С мужчиной, в общем, решили. Что делать с соперницей? Ничего! А особенно не надо:

– дискредитировать ее. Если вы скажете, что у нее кривые ноги или она дура, не исключено, что муж начнет ее защищать. И кто, скажите, от этого, выиграет?

– звонить ей и назначать встречи. Не важно, что вы сделаете – начнете плакать, взывать к ее совести, умоляя оставить вашу семью в покое и пожалеть детей, назовете ее «козой» или вцепитесь в волосы. Вы ведь работаете над своей самооценкой, и унижаться, быть слабой (а такой звонок/встреча – не что иное, как проявление слабости) – не в ваших интересах;

– пытаться с ней подружиться. Это все равно не сработает! Более того, усугубит ситуацию. Общение с той, которая претендует на вашего мужчину, вызовет негативные эмоции, которые надо куда-то девать. На кого вы их выплеснете? Скорее всего, на того, кто спровоцировал такую ситуацию, – на мужчину. Даже если ничего не станете ему говорить, начнете раздражаться, что вызовет ответную реакцию и еще больше усугубит отношения.

Просто скажите себе, что этой женщины не существует, и вычеркните из своей жизни!

Ни одного плохого слова!

Не рассказывайте плохого о своем муже. Думайте о нем, что хотите, но для окружающих он должен быть самым красивым, самым умным и верным. Да, трудно носить в себе обиды. Если совсем невмоготу, поделитесь ими с психологом. Ни в коем случае не с мамой. (Ну зачем ее расстраивать? И потом, вы можете с мужчиной помириться и все простить. А она – нет, и постоянно будет ему об этом напоминать). И не с подругами. Чем они могут помочь? Замужние – посоветуют забыть о любимом и начнут настраивать против него. А одинокие, увидев, что в ваших отношениях возникла трещина, вообще могут воспользоваться ситуацией и попытаться привлечь его внимание.

Звездное мнение

"Соперницы не смыкают глаз 24 часа в сутки: пока ты спишь, готовишь, стираешь, гладишь его рубашку, они строят коварные планы по захвату твоего избранника. Вот такая мысль сквозит в словах большинства моих подруг, когда речь заходит об изменах, – говорит ведущая рубрики Україна вражає в программе Утро с Интером Валерия Микульская. – К счастью, я не отношусь к тому типу женщин, которые съедают себя изнутри из-за подозрений и грызут своего мужчину. Проблема не в «нем» и не в «ней», а в тебе самой.

Ревность похожа на некий генератор и питается, по-моему, не безумной любовью, а в основном нашим страхом и неуверенностью в себе. Это отталкивает мужчину. Они ищут в других то, чего уже не видят в нас. Считаю, идеальный способ устранить соперницу – стать лучше нее, И еще, милые девочки: не ревнуйте! На собственном опыте убедилась: мужчины не терпят истеричек и короткого поводка! Отпускайте его свободно, но всегда будьте той, к которой хочется поскорей вернуться".

Источник: tv.ua