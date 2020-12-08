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Куча запретов свалится на жителей многоэтажек с 2021 года

14:45 08.12.2020 Фото: pixabay.com
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С января все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

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Эксперт рассказал о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

Жильцов многоквартирных домов ждет как минимум 10 нововведений с января 2021 года. Постановление правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января следующего года, содержит более 450 пунктов и несколько приложений. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству "Прайм", какие из них коснутся жильцов.
"С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания", — перечисляет эксперт.

Теоретически, таким образом можно запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца, поясняет он.

Также запрещено оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. И еще одно изменение — решетки на окнах подвалов должны открываться, но есть вероятность, что пожарные службы заинтересуются и решетками на первых этажах, особенно если окна или двери указаны как эвакуационный выход.
"За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности", поясняет эксперт.

Кроме того, с января все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

И все же, по большому счету, каких-то принципиальных изменений для жильцов в данных нововведениях нет, и отдельных массовых проверок не планируется. Люди, живущие в домах, которым не более 20 лет с момента ввода в эксплуатацию, точно могут спать спокойно, заключил Кричевский.

Источник: 1prime.ru

жилье запрет
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