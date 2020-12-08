Умер глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков

Неделю назад мужчина ушёл на больничный. Он лечился в Усть-Таркской районной больнице. Ему оказывали помощь медики района и областного центра, но не смогли помочь.

Александр Турлаков скончался на 68-м году жизни

Скончался глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков. Об этом корреспонденту «Вести Новосибирск» сообщил источник редакции. О его смерти стало известно в понедельник, 7 декабря.

Александр Турлаков родился в 1953 году. Около 30 лет он занимал пост главы района, с марта 1990 года.

Собственный источник редакции сообщает, что Турлаков скончался из-за коронавируса. Неделю назад мужчина ушёл на больничный. Он лечился в Усть-Таркской районной больнице. Ему оказывали помощь медики района и областного центра, но не смогли помочь.

Источник: nsktv.ru