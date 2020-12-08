08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков

12:34 08.12.2020 Фото: администрация Усть-Таркского района Новосибирской области
1

Неделю назад мужчина ушёл на больничный. Он лечился в Усть-Таркской районной больнице. Ему оказывали помощь медики района и областного центра, но не смогли помочь.

% name% title
Александр Турлаков скончался на 68-м году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр ТурлаковУмер работавший с Тарковским режиссер Александр ГордонЕщё 574 новостей

Скончался глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков. Об этом корреспонденту «Вести Новосибирск» сообщил источник редакции. О его смерти стало известно в понедельник, 7 декабря.

Александр Турлаков родился в 1953 году. Около 30 лет он занимал пост главы района, с марта 1990 года.

Собственный источник редакции сообщает, что Турлаков скончался из-за коронавируса. Неделю назад мужчина ушёл на больничный. Он лечился в Усть-Таркской районной больнице. Ему оказывали помощь медики района и областного центра, но не смогли помочь.

Источник: nsktv.ru

глава скончался
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

9 подарков с плохой энергетикой. Их никогда нельзя дарить близким
13:20 08-12-2020
9 подарков с плохой энергетикой. Их никогда нельзя дарить близким
Премьера на Первом канале: многосерийная драма «Скажи что-нибудь хорошее»
13:17 08-12-2020
Премьера на Первом канале: многосерийная драма «Скажи что-нибудь хорошее»
"Ефремов подонок, который был готов продать жену": резко высказался экс-адвокат Пашаев
13:15 08-12-2020
Что стало причиной массового заболевания 300 жителей Индии, стало известно
13:00 08-12-2020
Что стало причиной массового заболевания 300 жителей Индии, стало известно
Нужно ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом?
12:50 08-12-2020
Нужно ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом?
На какое жилье можно будет потратить пенсионные накопления, узнайте
12:45 08-12-2020
На какое жилье можно будет потратить пенсионные накопления, узнайте
Умер глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков
12:34 08-12-2020
Умер глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков
Рассказал о серьезных последствиях у трети пациентов с COVID-19 врач
12:30 08-12-2020
Рассказал о серьезных последствиях у трети пациентов с COVID-19 врач
«У России мало игроков для конкуренции с Хорватией». Реакция на жеребьёвку отбора ЧМ-2022
12:25 08-12-2020
«У России мало игроков для конкуренции с Хорватией». Реакция на жеребьёвку отбора ЧМ-2022
Симптомы метеопатии: Можно ли остановить скачки давления при смене погоды?
12:20 08-12-2020
Симптомы метеопатии: Можно ли остановить скачки давления при смене погоды?