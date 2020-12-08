Как буду работать IKEA и ТЦ в Новый год 2021 в Новосибирске. График работы

ТЦ Новосибирска опубликовали график работы на праздники

Торгово-развлекательные центры Новосибирска опубликовали график работы в Новый год.

ТЦ «МЕГА» с 24 по 30 декабря будет работать с 10.00 до 23.00. А 31 декабря он будет открыт только до 18.00. 1 января торговый центр можно будет посетить с 14.00 до 22.00. Со 2 января «МЕГА» работает по обычному графику.

Руководство IKEA приняло решение не продлевать часы работы перед Новым годом. А 31 декабря, 1 и 2 января будет работать по такому же графику, что и «МЕГА».

С 18 по 20 декабря «Ашан» будет работать с 08.00 до 23.00. С 21 по 24 декабря – до 22.00. С 25 по 30 декабря гипермаркет будет работать с 08.00 до полуночи. 31 декабря «Ашан» можно посетить до 20.00, 1 января - выходной, 2 января откроется в 10.00 и проработает до 22.00. С 3 января гипермаркет будет работать по обычному графику.

С 24 по 30 декабря «Аура» будет работать с 10.00 до 23.00. 31 декабря магазины сократят рабочий день на три часа. 1 января «Аура» будет работать с 13.00 до 22.00, далее – по обычному расписанию.

«Галерея» с 21 по 30 декабря будет открыта с 10.00 до 23.00, а 31 декабря – до 20.00. 1 января ТЦ можно посетить с 12.00 до 22.00.