Через люк на чердаке проникла к министру в Москве ради подписи важных документов Ирина Полынская из Бердска

Если бы не смелость бердчанки, новый цех не был бы открыт официально, а весь завод остался без премии.

Ирина Полынская строила в Бердске первый канализационный коллектор

Похожа на сценарий фильмов, где-то военных, где-то комедийных, где-то мелодраматических и даже шпионских жизнь 84-летней Ирины Полынской из Бердска.

Няня передала сетку с горшком и мешочком сухарей

Родилась Ирина в Севастополе в семье военврача и медсестры. Ей было всего 4 годика, когда началась Великая Отечественная война.

-Я хорошо помню, как мы сидели в бомбоубежище, когда были налеты. Летом 1941 года, где-то в августе, отец привез нас на вокзал и посадил в телячий вагон. Каждая семья заняла свое «стойло». Отъезд был настолько скоропалительным, что мы не взяли с собой никаких вещей. Няня передала пакетик сухарей и горшок в сетке. Да я у мамы на руках. Вот и все наше имущество. Отец дал деньги, сказал, что через два месяца война закончится. Когда будем в Москве, то денег хватит на продукты и шоколад. Какой шоколад? Какая Москва? - вспомнила Ирина Васильевна.

До Новосибирска добирались 40 суток. Шли эшелоны с танками, пушками на войну, составы с эвакуированными людьми ставили в тупики. Ехали голодными степями Поволжья. Еды не было. Воду цедили из болот. По дороге состав с людьми бомбили. Все выпрыгивали из вагонов и падали на землю.

-Нас накормили только в Омске. В походной кухне. Кашу, которую нам дали, казалось, что вкуснее не ели.

Полынские добрались до Новосибирска, а затем приехали в Бердск, где жила Ирина бабушка, папина мама. Сестра Василия Семеновича, отца Иры, Клавдия Семеновна тоже была на фронте. Она ушла добровольцем на фронт. В 1943 году тетю ранило и контузило. Ее привезли в бердский госпиталь.

Ира практически не видела свою маму — она пропадала в госпитале. Устроилась туда, как только они приехали в Бердск. Весть о смерти отца пришла летом 1942 года.

-Мне было лет 6, когда я стала ходить в госпиталь. Страшно любила бывать у тяжелых больных, которые горели в танке, были обезображены, у некоторых не было рук или ног. Я к ним приходила, рассказывала стихи. Кто-то из раненых заплетал мне косы. Вспоминали своих детей, когда ребятишки их посещали.

Школа в бомбоубежище

После окончания войны Ирина с мамой вернулись в Севастополь. Няня девочки сумела сохранить кое-какие вещи Полынских: два отреза крепдышина, ботики, игрушки и другое. Все это было упаковано и закопано в земле.

-Севастополь был полностью разгромлен — ни одного дома не осталось. Жить было негде. Жили в сараях с земляным полом. Условия жизни были ужасные. Школа располагалась в бомбоубежище. Когда пошли записываться, надо было принести что-то из мебели. Кто стул, кто стол, кто скамейку. Жили там два года. Севастополе всегда была проблема с питьевой водой. Началась эпидемия брюшного тифа. Я тяжело заболела. Мама решила, что нам нужно вернуться в Бердск.

Что она делает в яме с мужиками?

Детство пролетело быстро. После окончания школы Ирина поступила в строительный институт. Получила профессию инженера-строителя по водоснабжению и канализации. В 1960 году пришла на строительство первых в Бердске водопроводных и канализационных сетей. Тогда, в основном, вручную копали. Зимой землю отогревали бурым углем.

-Я работала мастером. У меня были и конвой, и расконвойка, и вольнонаемные. В Бердске тогда располагался лагерь на площадях химзавода. Там находились краткосрочники. Бригады были хорошие, работники были хорошие. Моя тетя мечтала, что я буду врачом. А я стала строителем. Как-то она проходила мимо участка, где я работала. Мне приходилось спускаться вниз с аппаратом и нивелиром, чтобы проверить дно. Увидела она это и ужаснулась. Пришла в комсомольскую организацию и жалуется: у меня племянница целыми днями в канавах с мужиками, не знаю, чем она там занимается, но вы проверьте, пожалуйста. А мне потом рассказывают и хохочут, мол, что же ты там в канавах с мужиками делаешь.

Два года для Ирины Васильевны повседневной одеждой были брезентовый плащ и резиновые сапоги. На строительстве по-другому нельзя.

Невероятно, но факт. Ирине Полынской пришлось примерить скафандр водолаза и оказаться на дне «морском». Водолазы из Владивостока и Ленинграда прокладывали канализационный дюкер по дну в районе канализационной насосной станции. Несколько минут Ирина Васильевна была под водой на глубине пяти метров. Тогда готовили дно для укладки труб.

Будешь главным архитектором

В 1962 году бердчанку перевели в производственный отдел СУ-40. Может быть, и продолжала бы она здесь работать, но спустя три года ее профессиональная жизнь сделала крутой вираж.

-К нам в управление приехал председатель горисполкома на «Волге». Подходит ко мне и говорит: «Поехали». Куда? «Увидишь». Приехали мы в горисполком, он дал мне положение о главном архитекторе и сказал, что я им буду работать. Я в ответ — я же не архитектор. «Я знаю, ты колодцы строила, знаешь, где какие задвижки».

Главным архитектором Бердска Ирина Васильевна стала в 29 лет. В это время был сделан генплан Бердска.

-Нужно было следить, чтобы границы соблюдались, было сделано благоустройство. Я была председателям комиссии по приемке домов в эксплуатацию. Выставляли жесткие требования. Тогда кто где хотел, там и раскапывал, кто где хотел, там и строил. Нужно было наводить порядок.

Семь лет Ирина Васильевна была главным архитектором города. За это время были построены три корпуса радиозавода, дома на 20, 11 и 14 кварталах, детские сады в центре города, школа №2, несколько домов в Микрорайоне и другое.

Как в шпионском кино

Рождение ребенка заставило Ирины Васильевну поменять место работы. Она перешла на радиозавод в отдел капитального строительства. Позже стала трудиться в отделе главного энергетика.

Бердчанке приходилось довольно часто бывать в командировках. Однажды он приехала в Москву, чтобы в главке утвердить запуск гальванического цеха. Хотя он в то время уже работал.

-Меня отправили, чтобы я подписала документы у министра. Приехала сначала в главк. Там сказали, что ничего не подпишут. В список включили уже другой объект. Мол, собирайтесь и уезжайте. Как так? У нас же и премия, и сдаточный объект в конце года. Отказываются утверждать все равно. Была и у начальника главка, и у заместителя. Все меня отправили. Но я же приехала не за песнями в Москву. Мне надо было работу сделать. А мне говорят: походите, посмотрите Москву и уезжайте обратно. Я решила попасть в министерство. В главке у меня был оформлен пропуск. Там я могла ходить несколько дней. А в министерство нужна была красная книжка, что я начальник отдела. У меня ее не было. И меня не пропускали. Мне каждое утро звонил замдиректора по строительству радиозавода Ефим Арбит. Я рассказала ему, что происходит. Он объяснил, что министерство находится в здании п-образной формы. Там много министерств. Он мне дает указания: разденься на вешалке внизу, с важным видом пройди в министерство сельского хозяйства — вход свободный. Там найдешь люк на чердак. Замка нет. Через этот люк нужно зайти на чердак, сориентироваться и найти выход в министерство промышленности. Необходимо сунуть под мышку папку и с важным видом пройти мимо вахтера. Обязательно поздороваться. Чтобы посчитали за своего сотрудника. Я проделала весь этот путь и оказалась в приемной министра. Подошла к секретарю и объяснила, что я из Бердска по срочному делу. Было это как раз перед Новым годом. Объясняю, что не могу уехать с пустыми руками. Она вошла к министру и тот разрешил мне войти. Даже без очереди. Объяснила ему все. А он спрашивает, как я к нему смогла попасть. Отвечаю, что когда нужно сделать свою работу, способ найдешь. Сказал, что позвонит в главк, документы подпишут. Расстояние такое: час туда, час обратно, а время поджимает. Брала такси. Пришла в главк. Начальник главка пригласил своего зама и говорит: «Надо же, какая настырная женщина, даже в министерство попала». Подписали мне документы. Я приехала в министерство. Вахтеру шоколадку сунула. Вся в мыле влетела к министру. Все подписал и сказал, чтобы бежала на 1 этаж поставить печать, а то скоро все закроется. Документы оформила и героем приехала в Бердск.

Радиозаводу Ирина Васильевна отдала 23 года своей жизни. Ушла на пенсию, но не сидела на месте. Посещала различные клубы по интересам, позже вошла в совет ветеранов. Она и сейчас частый гость в бердском городском музее. Ведь Ирина Полынская, как никто другой, обладает огромным количеством информации об истории города.

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