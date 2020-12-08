Премьера на Первом канале: многосерийная драма «Скажи что-нибудь хорошее»

Главному герою все сложнее оставаться в стороне от криминальных разборок и защищать самое дорогое, что есть. Любовь. Ведь в этом фильме за ценой никто не постоит.

Главный герой — молодой и талантливый врач, его ценят пациенты, в него влюблены коллеги

Главный герой — молодой и талантливый врач, его ценят пациенты, в него влюблены коллеги. Но он встречает женщину, которая переворачивает его жизнь. Чувства к оперной певице заставляют медика идти на сделки с мафией и с совестью.

Георгий Климов не ошибается. Точка. Про таких, как он, говорят: «Врач от Бога». Но что если этому врачу предложат сделку с дьяволом?

Время действия — 90-е. Время, когда ему каждый день приходится спасать жизнь бандитам, а потом выбирать — деньги или совесть, работа на мафию или верность себе. Но это тот случай, когда недостаточно просто сделать выбор.

«Конечно, страшно. Ну, как не страшно? Тебя могут убить в любой момент. Но тем не менее на тот момент, когда это происходит, другого решения не может быть. Конечно, страшно, но ты переступаешь через страх и идешь дальше», — говорит исполнитель роли Георгия, актер Иван Колесников.

Геометрия отношений простым треугольником не ограничится. Он влюблен в оперную диву. В него влюблена коллега по работе.

«У нее, вследствие ее характера, принципов, волевого склада, ярко выраженные бойцовские качества. Там присутствует элемент борьбы. Она, естественно, показывает характер. Она готова на все», — отмечает исполнительница роли Анны, актриса Анна Тараторкина.

Все усложняется, когда он выбирает ту, в которую влюблены сразу несколько криминальных авторитетов.

«Это красивая женщина, на которую запали все. Он хочет добиться своей любви, он думает, что ее можно купить, а любовь нельзя купить», — поясняет исполнитель роли Липатова, актер Александр Никитин.

Премьера на Первом — это мелодрама, криминальная драма, детектив. Главному герою все сложнее оставаться в стороне от криминальных разборок и защищать самое дорогое, что есть. Любовь. Ведь в этом фильме за ценой никто не постоит.