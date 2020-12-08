Первые симптомы коронавируса

В первый день у пациента немного повышается температура, может появиться заложенность носа. Появляется слабость и мышечная боль.

В разгар пандемии коронавируса, когда многие люди уже болеют, важно уметь распознать симптомы COVID-19

Как распознать признаки коронавируса у человека: симптомы и первые проявления.

В разгар пандемии коронавируса, когда многие люди уже болеют, важно уметь распознать симптомы COVID-19. Хотя многие пациенты и переносят заболевание легко или без симптомов, есть серьезные основания опасаться вируса из Китая — последствия тяжелой формы коронавируса бывают непредсказуемыми и нередко приводят к смерти. В этой статье разберем симптомы Sars-cov-2, первые признаки коронавируса у взрослых и детей, а также как протекает болезнь в легкой и обычной формах. Кроме того, разберемся, как вирус проявляется по дням и что делать, если человек обнаружил у себя тревожные признаки и симптомы.

Инкубационный период коронавируса у человека

Большинство случаев передачи коронавируса происходят воздушно-капельным путем. В среднем инкубационный период коронавируса составляет 5-7 дней. То есть с момента заражения до проявления первых симптомов чаще всего проходит около недели. У большинства заболевших COVID-19 инкубационный период продолжается не больше 11 дней. Таким образом, если с момента контакта с зараженным человеком прошло 12 дней и больше, а симптомов нет, это значит, что человек здоров или переносит болезнь бессимптомно.

Бывает, что инкубационный период длится гораздо меньше. В случаях, когда человек близко контактировал с больным коронавирусом и так называемая инфицирующая доза была высокой, инкубационный период может продолжаться 3-5 дней.

В отдельных случаях, благодаря крепкому иммунитету человека, болезнь может не проявляться до двух недель.

Симптомы коронавируса у взрослого человека

Далее рассмотрим основные симптомы коронавируса у взрослых и выясним, как понять что у тебя коронавирус без врача.

Высокая температура. Одним из первых признаков заболевания является повышение температуры тела до 37,2 градуса и выше. Этот симптом проявляется у 85% заболевших. В редких случаях болезнь может начаться без температуры и лихорадки.

Кашель. Еще один частый симптом коронавируса – кашель. Он может быть сухим, затрудненным или с мокротой, что свидетельствует о поражении дыхательных путей. Кашель как признак коронавируса проявляется у большинства заболевших – до 75% пациентов жалуются на кашель. Специалисты не рекомендуют больным принимать средства от кашля, поскольку они могут затруднить диагностику и препятствовать отхождению мокроты.

Потеря обоняния и вкуса. Многие пациенты с подтвержденным Sars-cov-2 жалуются на потерю обоняния и вкуса. При этом больные часто говорят, что запахи и вкусы будто смешались в один или вовсе пропали. Нередко из-за этого больной теряет аппетит.



Головная боль. Сильная или умеренная головные боли – один из ранних признаков коронавируса. Как правило он проявляется сразу по истечении инкубационного периода.Боль в мышцах. Головная боль может сопровождаться ломотой в теле, сильной мышечной болью. Это тоже один из частых признаков COVID-19.Диарея. Расстройства пищеварения и диарея часто сопровождают заражение коронавирусом. Признаки желудочно-кишечных расстройств могут проявляться как у взрослых, так и у детей. Эти симптомы проявляются примерно у 5% заболевших.Боль в горле. При коронавирусе боль в горле можно спутать с обычной простудой или ангинной. Однако при появлении этого симптома в сочетании с другими, перечисленными выше, следует обратиться к врачу. Точный диагноз может быть поставлен только после анализов.Заложенность носа и насморк. Как и в случае с болью в горле, насморк может быть признаком начинающегося коронавируса, другого вирусного заболевания или обычной простуды.

Первые признаки и симптомы коронавируса у мужчин

Симптомы Sars-cov-2 у мужчин и женщин проявляются одинаково. При этом следует помнить, что среди мужчин смертность от коронавируса немного выше, чем среди женщин. Почему это так, ученые пока не выяснили. Но считается, что это может быть связано с генетикой или с тем, что мужчины просто меньше заботятся о своем здоровье. В ходе так называемой первой волны эпидемии большинство жертв болезни были мужчины.

Первые признаки и симптомы коронавируса у женщин

Специфических симптомов коронавируса у женщин нет. Есть высокая вероятность, что мужчина и женщина одного возраста и со схожим состоянием иммунитета переболеют коронавирусом примерно одинаково. Как уже говорилось, все симптомы COVID-19, протекание болезни в любой форме, а также характерные стадии заболевания — все это происходит примерно схожим образом как у пациентов-мужчин, так и у женщин.

Симптомы коронавируса у взрослого человека по дням

В зависимости от того, как протекает болезнь — в более легкой, средней или тяжелой форме — стадии заболевания могут варьироваться по продолжительности. Но симптомы и проявления болезни на этих стадиях как правило схожие.

1 день

В первый день у пациентов наблюдается повышенная температура и общее недомогание. Больные жалуются на слабость и ноющую боль в мышцах. Часто появляется заложенность носа.

3 дня

На второй-третий день у пациента появляется легкий поверхностный кашель. В это время у многих больных пропадают обоняние и вкус. Вкусы могут путаться: пациенту кажется, что соленое — это горькое, а сладкое — это кислое и наоборот. При этом насморка и течения из носа как правило нет. Сохраняется умеренно высокая температура. У некоторых пациентов в это время развивается понос и расстройства пищеварения.

6 дней

К этому времени у больных с легкой формой наблюдается улучшение состояния. Обоняние и вкус еще не восстановились, сохраняется температура, но в целом пациент идет на поправку. У тех, у кого средняя степень тяжести заболевания, напротив, на этой стадии начинают проявляться осложнения: дальнейшее повышение температуры тела, сильная слабость, одышка, чувство сдавленности в груди. Эти симптомы говорят уже о поражении легких — нужно немедленно обращаться к врачу.

14 дней

За две недели у пациентов, у которых болезнь проходила в легкой форме, наступает полное выздоровление. У больных с формой средней тяжести также наблюдается улучшение, они идут на поправку.

30 дней

У пациентов с болезнью средней тяжести проходят последние проявления, они полностью выздоравливают.

Легкая форма коронавируса

Легкая форма коронавируса — наиболее часто встречающая разновидность болезни. В легкой форме Sars-cov-2 переносят большинство пациентов — до 80% всех заболевших. Болезнь также может проходить вообще без симптомов. В этом случае в крови пациента все равно образуются антитела, по которым впоследствии и определяется, что человек был носителем вируса.

Симптомы коронавируса в легкой форме по дням

Нередко легкая форма коронавируса у взрослого человека может протекать без температуры и кашля. В других случаях температура может быть невысокой, а кашель — умеренным. При легкой форме Sars-cov-2 большинство людей выздоравливает на седьмой день. Зачастую госпитализация в больницу при легкой форме не требуется. По усмотрению врача пациент может получать лечение на дому. При амбулаторном лечении обязательна самоизоляция пациента.

1 день

В первый день у пациента немного повышается температура, может появиться заложенность носа. Появляется слабость и мышечная боль.

3 дня

На третий день наступает «кульминация» легкой формы болезни. На этой стадии появляется легкое покашливание, пропадают обоняние и вкусовые ощущения. Они могут притупляться или путаться. Сохраняется повышенная температура. В это же время проявляются самые неприятные симптомы — жидкий стул и тошнота, реже — рвота.

6 дней

На этом этапе основные симптомы болезни начинают затухать. Температура еще может сохраняться, как и отсутствие запахов и вкусов. Общее состояние пациента улучшается.

14 дней

На 10-14-й день наступает полное выздоровление, уходят последние проявления болезни.

Симптомы коронавируса у детей

Дети переносят коронавирус легче, чем взрослые и пожилые пациенты. Более того, у детей Sars-cov-2 очень часто вообще никак не проявляется. В сентябре 2020 года британские ученые представили результаты исследования, согласно которому у 52% детей с подтвержденным диагнозом «коронавирус» не было никаких типичных признаков болезни.

Среди всех, кто заболел новым штаммом коронавируса, дети составляют всего 2% пациентов. Но при этом дети являются хорошими переносчиками вируса и могут передавать болезнь, даже если сами никак не болеют. Поэтому при подтверждении COVID-19 у ребенка нужно оградить его от пожилых членов семьи — бабушек и дедушек — которые относятся к группе риска.

Коронавирус у детей 1-3 лет

У самых маленьких детей заболевание коронавирусом может проявляться неспецифическими симптомами — беспокойством, плаксивостью, трудным засыпанием, монотонным криком. При этом малыши становятся вялыми, отказываются от бутылочки или груди. У младенцев Sars-cov-2 может также проявляться усилением кишечных колик, вздутием живота, расстройством стула и бессонницей на фоне других симптомов.

У грудных детей коронавирус также может проявляться респираторными симптомами, такими как заложенность носа (ребенок дышит ртом), покраснение задней стенки глотки, несильный кашель. При этом у малышей проблемы с дыханием практически не появляются, в отличие от детей более старшего возраста.

Температура у младенцев повышается до 37-38 градусов, выше поднимается редко. Опасные симптомы у детей самого младшего возраста — это непрекращающийся жидкий стул и рвота. Они могут спровоцировать обезвоживание организма, что уже опасно для жизни. В этом случае нужно немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Коронавирус у детей 3-7 лет

У детей дошкольного и младшего школьного возраста протекание коронавируса отличается от проявлений болезни у взрослых пациентов. Чаще всего в этом возрасте COVID-19 проявляется такими симптомами как утомляемость, головная боль, повышение температуры тела и лихорадка, боли в горле, потеря аппетита, кожная сыпь и зуд, общая слабость и недомогание.

Температура у детей в этом возрасте может подниматься незначительно — до 38,5 градусов. В целом дети до 7 лет переносят коронавирус легко. В отдельных случаях возможно затрудненное дыхание, которое обусловлено более тяжелым протеканием болезни при слабом иммунитете или сопутствующих респираторных заболеваниях, например, гриппе.

Коронавирус у детей 7-13 лет

В этом возрасте коронавирус у детей во многом схож с клинической картиной взрослых пациентов, хотя подростки переносят вирус намного легче. Температура тела может повышаться уже до 39-40 градусов. Появляется слабость и сонливость, сильные боли в мышцах и суставах. У многих пациентов появляются першение в горле и кашель. При средней тяжести заболевания на первой неделе появляются трудности с дыханием, тяжесть в груди — это признаки пневмонии. При появлении данным симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Сколько дней болеют коронавирусом до выздоровления

Разные формы протекания коронавируса четко отличаются по продолжительности проявления основных симптомов. Так, при легкой форме COVID-19 человек болеет в среднем одну неделю. По истечении 14 дней пациент полностью выздоравливает.

При заболевании средней степени тяжести основные симптомы продолжаются до двух недель, после чего идет быстрое выздоровление. Полное выздоровление пациента наступает на 30-й день.

При тяжелой и критической форме заболевания пациент может болеть от 3 до 6 недель. Смертельные случаи как правило наблюдаются в течение 2-8 недель.

Что делать если у вас проявились первые признаки и симптомы

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если пациент почувствовал у себя первые признаки и симптомы коронавируса, ему следует по возможности изолироваться от других членов семьи и пользоваться отдельным туалетом. Комнату нужно регулярно мыть и дезинфицировать.

При первых признаках болезни следует больше отдыхать или перейти на постельный режим, хорошо питаться и пить много жидкости, соблюдать режим сна и сохранять умеренную физическую активность (если нет температуры и обезвоживания).

В министерстве здравоохранения России рекомендуют при появлении первых симптомов коронавируса или ОРВИ позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. При этом ходить в поликлинику самим не нужно — следует сохранять режим самоизоляции. Врач должен провести тест на COVID-19, результаты которого должны быть готовы в течение 2 дней. Если результатов анализов нужно ждать дольше — лечащий врач предупредит об этом.

При получении результатов теста на ПЦР нужно оставаться на карантине, даже если результаты анализа отрицательные. Современные анализы на COVID-19 не дают 100-процентно точного результата.

Далее лечащий врач должен назначить лечение на дому или сделать заключение о необходимости госпитализации больного в инфекционное отделение или специализированный госпиталь.

Оставаясь дома, пациент не должен принимать лекарства, не прописанные врачом. Также не нужно делать дополнительных анализов, если их не назначил специалист. Принимать антибиотики просто потому, что так написано в интернете, не нужно. Антибиотики назначаются только в случае осложнения болезни в виде бактериальной инфекции и пневмонии.

Если пациент остается на амбулаторном (домашнем) лечении и у него появились признаки осложнения болезни, нужно немедленно вызвать «скорую помощь». Какие это могут быть признаки:

Боль в груди и ощущение сдавленности

Посинение лица и губ

Затрудненное дыхание, одышка, невозможность вдохнуть

Спутанное сознание, бред

Сильная сонливость или невозможность проснуться

Обморок

Кровохаркание

Во всех этих случаях пациенту необходима экстренная медицинская помощь. Нужно вызвать врача и начать самостоятельно оказывать больному первую медицинскую помощь.

Источник: vostokmedia.com