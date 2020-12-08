Как разминать губы после увеличения

Техника проведения воздействия должна быть подробно объяснена врачом, который проводил инъекции, так как именно он способен определить, какие действия окажут необходимую помощь, какие усилия надо прикладывать при нажатии и как долго следует массажировать область.

Массаж после увеличения губ назначается только врачом, потому что дополнительное воздействие на раненую область может нарушить процесс восстановления целостности покрова

Массаж после увеличения губ назначается только врачом, потому что дополнительное воздействие на раненую область может нарушить процесс восстановления целостности покрова. Применение целесообразно не раньше, чем через несколько дней после введения филлера.

Показания к массажу после увеличения губ:

при наличии анестетика в составе;



если по окончании процедуры появились различные шишки и уплотнения;если пришлось ввести достаточно немалое количество препарата.

Техника проведения воздействия должна быть подробно объяснена врачом, который проводил инъекции, так как именно он способен определить, какие действия окажут необходимую помощь, какие усилия надо прикладывать при нажатии и как долго следует массажировать область.

Специалисты обычно советуют придерживаться следующих правил:

проводить массаж следует дважды в день – утром и вечером;

манипуляции проводятся из центральной зоны к уголкам, после чего кожу необходимо слегка потереть в вертикальном направлении;

после выполнения прошлого движения нужно повторить по горизонтали.

Каждое из действий нужно выполнять по 4-5 раз, не прикладывая особых усилий. Также облегчить проведение процедуры может нанесенное на обрабатываемую зону масло, бальзам или крем, которые снизят трение и помогут уменьшить боль.

Эффективные приемы массажа:

С использованием скрабирующих средств. Для выполнения требуется либо купить специальную смесь для удаления ороговевших частиц, либо изготовить ее самостоятельно с использованием жидкого натурального меда и соды. Следует массажировать губы в течение 2 минут, после чего оставить состав на коже на 3 минуты, по истечении которых нужно смыть вещество и нанести питательный или увлажняющий бальзам.

С применением ложки. Такой подход помогает минимизировать количество мелких морщин в области рта. Для выполнения следует немного нагреть (буквально окунуть на несколько секунд) столовый прибор либо в отваре трав, либо в обычной горячей воде, после чего приложить его к обрабатываемой зоне и двигать, начиная от уголков и заканчивая центром области. Для достижения максимального результата необходимо совершать действия по спиралевидной траектории.

С помощью зубной щетки. Нужно позаботиться о том, чтобы щетина была как можно мягче, или применять тыльную сторону прибора. Для уменьшения трения можно использовать масло, мед или питательные средства, которые нужно нанести перед процедурой. Двигаться нужно из центра в углы, после чего поменять направление.

С помощью масел, которые способны напитать кожу полезными элементами, кубиков льда, пальцев, маски из вазелина, глицерина, лимонного сока и сахара, контрастного метода, предполагающего использование холодной и горячей воды.

Каждая из манипуляций должна проводиться в течение 2-3 минут поглаживающими движениями.

Ситуации, при которых делать массаж запрещено:

первые сутки после проведения инъекций, воздействие может привести к деформации увеличенной зоны (не стоит даже пытаться прикоснуться к коже);



период до полного восстановления после проколов от иглы шприца;наличие особо выраженных уплотнений и шишек в обработанной области, так как они могут свидетельствовать о каких-либо нарушениях при осуществлении косметологической процедуры или о возникновении аллергической реакции;серьезная отечность, крупные гематомы и невыносимая боль при попытке дотронуться.

Так или иначе, перед тем, как приступать к выполнению самостоятельных действий, важно посоветоваться об их целесообразности со специалистом, который проводил процедуру.

Влияние массажа после увеличения губ на результат:

восстановление нормальной циркуляции крови после внедрения препарата для объема;

предотвращение раннего старения обрабатываемой области, так как выполняемая методика способна запустить регенеративные процессы;

продление результата после процедуры, так как физическое воздействие может снизить скорость распада гиалуроновой кислоты, которая является базой введенного соединения;



предотвращение появления уплотнений, комочков и бугорков.

Нужно повторять процедуру ежедневно, на протяжении нескольких дней.

Упражнения после процедуры:

Нужно сжать губы, не соединяя зубы, и поднимать их уголки как можно выше. Селать не меньше 10 раз, а всего требуется выполнить 5-6 повторений комплекса в день.

С помощью пальцев зажать носогубную складку и приподнимать верхнюю губу настолько, чтобы было видно ряд верхних зубов. Повторять 8-10 раз.

Если проговаривать все существующие гласные звуки, то можно добиться эффекта увеличения.

Прикусить губами язык и держать зону рта в напряжении около 7 секунд, после чего расслабиться. Повторять на протяжении 20 минут.

Зажать уголки с помощью пальцев и пытаться улыбнуться как можно шире. Сделать 3 подхода по 7 раз.



Нарисовать в воздухе с помощью вытянутых вперед губ цифру «восемь», после чего расслабиться. Повторить 8-10 раз.

Свист, имитация дыхания различных животных и оказание дополнительного сопротивления при улыбке также смогут помочь в достижении положительного результата.

Когда нужно делать массаж после увеличения губ

Массаж после увеличения губ обычно назначается врачом, потому что дополнительное воздействие на раненую область может нарушить процесс восстановления целостности покрова.

Однако специалисты, проводящие инъекционное вмешательство, даже рекомендуют проводить дополнительные манипуляции, потому что они способны улучшить результат. Однако применение этого подхода целесообразно не раньше, чем через несколько дней после введения филлера.

Существуют ситуации, при которых есть острая необходимость во взаимодействии с увеличенной областью, и среди экстренных случаев выделяют следующие:

если в состав филлера входил анестетик, так как обезболивающее вещество может конфликтовать с естественными жидкостями организма, из-за чего возникают серьезные побочные явления;

если по окончании процедуры появились различные шишки и уплотнения в обработанной области, важно проводить массаж с целью быстрой нейтрализации бугорков;

если пришлось ввести достаточно немалое количество препарата, манипуляции помогут правильно распределить вещество, чтобы избежать асимметрии и нарушения натуральных объемов.

Техника проведения воздействия должна быть подробно объяснена врачом, который проводил инъекции, так как именно он способен определить, какие действия окажут необходимую помощь, какие усилия надо прикладывать при нажатии и как долго следует массажировать область.

Как правильно разминать комочки

Вне зависимости от того, какой способ увеличения губ был применен, существует ряд общих рекомендаций по поводу проведения манипуляций. Специалисты обычно советуют придерживаться следующих правил:

проводить массаж следует дважды в день: утром и вечером;

манипуляции проводятся из центральной зоны к уголкам, после чего кожу необходимо слегка потереть в вертикальном направлении;

после выполнения прошлого движения нужно повторить то же самое, но уже по горизонтали.

Каждое из действий нужно выполнять по 4-5 раз, не прикладывая особых усилий, чтобы не травмировать кожу. Также облегчить проведение процедуры может нанесенное на обрабатываемую зону масло, бальзам или крем, которые снизят трение и помогут уменьшить боль.

Эффективные приемы массажа

Особо эффективными способами, как делать массаж, считаются следующие три разновидности манипуляций.

С использованием скрабирующих средств

Для выполнения этого метода требуется либо купить специальную смесь для удаления ороговевших частиц, либо изготовить ее самостоятельно с использованием жидкого натурального меда и соды. Следует массажировать губы в течение 2 минут, после чего оставить состав на коже на 3 минуты, по истечении которых нужно смыть вещество и нанести питательный или увлажняющий бальзам.

С применением ложки

Такой подход помогает минимизировать количество мелких морщин в области рта. Для выполнения следует немного нагреть (буквально окунуть на несколько секунд) столовый прибор либо в отваре трав, либо в обычной горячей воде, после чего приложить его к обрабатываемой зоне и двигать, начиная от уголков и заканчивая центром области. Для достижения максимального результата необходимо совершать действия по спиралевидной траектории.

С помощью зубной щетки

Нужно позаботиться о том, чтобы щетина была как можно мягче, или применять тыльную сторону прибора, чтобы не травмировать нежный покров. Для уменьшения трения можно использовать масло, мед или питательные средства, которые нужно нанести непосредственно перед процедурой. Двигаться нужно из центра в углы, после чего поменять направление.

Другие методы

Помимо этого можно проводить процедуру с помощью масел, которые способны напитать кожу полезными элементами, кубиков льда, пальцев, маски из вазелина, глицерина, лимонного сока и сахара, контрастного метода, предполагающего использование холодной и горячей воды.

Каждая из манипуляций должна проводиться в течение 2-3 минут поглаживающими движениями, которые не причиняют боли и не оказывают сильного давления на обработанную зону.

Ситуации, при которых делать массаж запрещено

Несмотря на всю приносимую пользу, существуют ситуации, при которых разминать зону после увеличения категорически запрещено. К таким ограничениям относятся:

первые сутки после проведения инъекций, так как воздействие может привести к деформации увеличенной зоны (не стоит даже пытаться прикоснуться к коже, так как это вызовет сильные болевых ощущений);

период до полного восстановления после проколов от иглы шприца;

наличие особо выраженных уплотнений и шишек в обработанной области, так как они могут свидетельствовать о каких-либо нарушениях при осуществлении косметологической процедуры или о возникновении аллергической реакции;



серьезная отечность, крупные гематомы и невыносимая боль при попытке дотронуться до покрова.

Так или иначе, перед тем, как приступать к выполнению самостоятельных действий, важно посоветоваться об их целесообразности со специалистом, который проводил процедуру, чтобы не допустить появления осложнений или инфицирования раненой поверхности.

Влияние массажа после увеличения губ на результат

Если правильно разминать комочки из филлера, образовавшиеся в результате увеличения зоны, можно добиться следующих положительных эффектов:

восстановление нормальной циркуляции крови после внедрения препарата для создания объема;

предотвращение раннего старения обрабатываемой области, так как выполняемая методика способна запустить регенеративные процессы;

продление результата после процедуры, так как физическое воздействие может снизить скорость распада гиалуроновой кислоты, которая является базой введенного соединения;

предотвращение появления уплотнений, комочков и бугорков.

Для того чтобы увидеть приятные последствия, нужно повторять процедуру ежедневно, на протяжении нескольких дней. Только после весомого количества сеансов такого массажа можно заметить положительную динамику и достойный эффект.

Упражнения после процедуры

Помимо воздействия с помощью посторонних предметов, можно выполнять некоторые упражнения, которые предназначены для зоны вокруг рта. Так, результат увеличения могут принести такие манипуляции:

Нужно сжать губы, не соединяя зубы, и поднимать их уголки как можно выше. За один подход необходимо сделать не меньше 10 раз, а всего требуется выполнить 5-6 повторений комплекса в день.

С помощью пальцев зажать носогубную складку и приподнимать верхнюю губу настолько, чтобы было видно ряд верхних зубов. Повторять 8-10 раз.

Если проговаривать все существующие гласные звуки, то также можно добиться эффекта увеличения. Действие несложное, поэтому совершать его необходимо как можно чаще.

Прикусить губами язык и держать зону рта в напряжении около 7 секунд, после чего расслабиться. Повторять на протяжении 20 минут.

Зажать уголки с помощью пальцев и пытаться улыбнуться как можно шире. Сделать 3 подхода по 7 раз.



Нарисовать в воздухе с помощью вытянутых вперед губ цифру «восемь», после чего расслабиться. Повторить 8-10 раз.

Свист, имитация дыхания различных животных и оказание дополнительного сопротивления при улыбке также смогут помочь в достижении положительного результата.

Проведение различных воздействий на увеличенную с помощью филеров область способно предотвратить возникновение таких неприятных явлений, как появление бугорков и уплотнений, поможет избежать раннего старения и наладит кровообращение в данном участке покрова. Все манипуляции должны проводиться без прикладывания особых усилий и только после согласования с врачом.

Источник: gialuronovaya.online