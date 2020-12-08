К чему снится измена парня. Трактовка сновидения по главным 8 сонникам планеты

Сны про измену парня могут быть отражением ситуации в вашей личной жизни

Сны об измене толкуются совсем неоднозначно. Давайте вместе разберемся, к чему снится измена парня.

К чему снится измена парня по соннику Миллера

Измена возлюбленного снится наивным, неуверенным людям, которым легко внушить что-то и которых часто используют в своих корыстных целях. Психолог Густав Миллер рекомендует следующее: во-первых, начать работать над собой, научиться отказывать. Во-вторых, не столь доверчиво относится к окружающим, чтобы не стать жертвой манипуляторов.

Также сны про измену парня могут быть отражением ситуации в вашей личной жизни. Отношения будут складываться гармонично, если измена во сне была показательной, чтобы вы точно о ней узнали. О проблемах в семье и на работе расскажет сон, в котором парень будет сожалеть об измене и извиняться. А вот застать парня за звонком любовнице во сне - это звоночек для вас. Если вы не хотите, чтобы отношения дали трещину, перестаньте проявлять недоверие к любимому человеку. Лучше просто поговорите с ним по душам о том, что вас беспокоит.

Толкование снов про измены: сонник Ванги

В целом сны, связанные с неверностью, не несут ничего хорошего. Измена парня - предвестник очень сложного периода в жизни. Планы рухнут, а от того, что все валится из рук, вы впадете в депрессию. Если в последний момент измена не состоялась, то это также говорит о тяжелых проблемах, но у вас хватит силы воли и терпения справиться с ними. Поводом внимательно присмотреться к своему окружению является сон, в котором соперницей выступает ваша подруга. Не исключено, что наяву есть завистница, пытающаяся разрушить вашу пару. Если вы поймете, что такая женщина действительно существует, не поддавайтесь панике и не нервничайте, просто оградите себя от общения с ней.

Исламский сонник: измена парня

Неверность символизирует вмешательство в вашу жизнь, которое вызовет моральный дискомфорт.

При толковании снов про измену имеет значение, каким образом вы о ней узнали. Если вам подкинули записку с данной информацией, то какая-то женщина вольно или невольно может спровоцировать скандал с вашей второй половинкой. А ведь в ваших отношениях и без того присутствуют недоверие и непонимание. Если же об измене красноречиво сказали следы помады на рубашке возлюбленного, то назрела необходимость поговорить с ним и поделиться своими переживаниями. Главное, делать это спокойно и вежливо, если вы не хотите скандала вплоть до расставания.

К чему снится измена парня по соннику Фрейда

Обычно толкования снов Фрейда имеют очень неожиданные ассоциации, но в случае с изменой психоаналитик дает простое объяснение: вы настолько боитесь неверности любимого, что не можете спокойно спать. Вряд ли есть реальные поводы для подозрений и переживаний, но лучше обсудите эту проблему с партнером.

Измена: сонник Лоффа

Сны про измену можно разделить на две больших группы: те, которые пророчат крепкий, доверительный, гармоничный союз (если ваш партнер завел любовницу с целью отомстить за что-либо), и те, которые сигнализируют о моральной и физической неудовлетворенности в отношениях (если вы сами увидели его в обнимку с другой или об измене вам кто-то рассказал).

Толкование снов про измены по соннику Нострадамуса

Неверность партнера обычно снится перед глобальными переменами в жизни. Лично застали возлюбленного с другой? Нужно срочно налаживать атмосферу в доме. Скорее всего для устранения проблем будет достаточно просто искреннего разговора со второй половинкой. Но во время беседы постарайтесь не выпячивать свое стремление к независимости и нежелание принять власть мужчины.

Сонник Цветкова: измена

Ученый достаточно обтекаемо говорит о подобных снах - вас ждут различного рода проблемы, вплоть до пожара в доме.

К чему снится измена по соннику Хассе

Такая крайне неприятная ситуация наяву во сне принимает противоположное значение: измена символизирует печаль и тоску, которые на долгие годы покинут вашу жизнь.



Эзотерический сонник: к чему снится изменаЭзотерики уверены: если мужчина изменяет вам во сне, то в реальной жизни он не даст ни малейшего повода усомниться в его надежности.

Источник: kp.ru