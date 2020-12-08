В этом году будут ледовый городок и елка?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:

До Нового года осталось чуть больше 3-х недель, морозная погода стоит уже давно, а ледовый городок с ёлкой никто не строит. В этом году его не будет? В Новосибирске ёлку поставят, а у нас карантин?