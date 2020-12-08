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В этом году будут ледовый городок и елка?

13:34 08.12.2020
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В Новосибирске ёлку поставят, а у нас карантин?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:

До Нового года осталось чуть больше 3-х недель, морозная погода стоит уже давно, а ледовый городок с ёлкой никто не строит. В этом году его не будет? В Новосибирске ёлку поставят, а у нас карантин?

елка карантин коронавирус ледовый городок
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