В этом году будут ледовый городок и елка?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:
До Нового года осталось чуть больше 3-х недель, морозная погода стоит уже давно, а ледовый городок с ёлкой никто не строит. В этом году его не будет? В Новосибирске ёлку поставят, а у нас карантин?
В Новосибирске ёлку поставят, а у нас карантин?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:
До Нового года осталось чуть больше 3-х недель, морозная погода стоит уже давно, а ледовый городок с ёлкой никто не строит. В этом году его не будет? В Новосибирске ёлку поставят, а у нас карантин?
От редакции
Нужно ставить елку и ледовый городок?