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Перевели из «красной зоны» в «зеленую» ковидного госпиталя прождавшую 8 дней врача с температурой 39,4 Татьяну Андреевну с COVID-19 в Бердске

14:39 08.12.2020
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К 74-летней вернулись аппетит и обоняние, тесты на коронавирус отрицательные, да и пневмония отступает.

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В пульмонологии бердской ЦГБ Татьяну Андреевну усиленно лечат
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Перевели из «красной зоны» в «зеленую» ковидного госпиталя прождавшую 8 дней врача с температурой 39,4 Татьяну Андреевну с COVID-19 в БердскеРассказал о серьезных последствиях у трети пациентов с COVID-19 врачЕщё 785 новостейСюжет: Лечение COVID-19 в БердскеПеревели из «красной зоны» в «зеленую» ковидного госпиталя прождавшую 8 дней врача с температурой 39,4 Татьяну Андреевну с COVID-19 в БердскеВрачей на порог не пущу: После назначения капель в нос и парацетамола передвигается с ходунками больная COVID-19 Людмила Федоровна из БердскаЕщё 219 новостей

Идет на поправку прождавшая 8 дней врача с температурой 39,4 Татьяна Андреевна с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска.

-Сегодня меня возили на рентген. Мне уже получше. Правда, ходить еще толком не могу. С ковидом более или менее хорошо — несколько раз был отрицательный результат. Пневмония уже в порядке. Лечат усиленно. Ко мне с первых дней в больнице было особенное внимание. Больных лежит много. У нас тут интересная градация. Я сначала лежала на третьем этаже, «красная» черта, как говорится, потом когда тест на короновирус пришел отрицательный, меня спустили этажом ниже — в «зеленую» зону, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 декабря Татьяна Андреевна.

По словам пенсионерки, хотя посетителей к ней, как и ко всем остальным не пускают, она периодически получает «передачки» от своих хороших друзей.

Аппетит и обоняние уже давно вернулись. Аппетит хороший, смеялась Татьяна Андреевна. В пульмонологии она лежит уже 10 дней. Но выпишут ли ее к концу недели, когда уже пройдет 14 дней, бердчанка не знает. Врачи будут смотреть на ее состояние.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Татьяна Андреевна не могла дождаться врача 8 дней. Приезжала «скорая», и по существующим симптомам доктор даже не сомневался, что у пенсионерки коронавирус. Врач пришел к бердчанке только после того, как она устроила разнос в кол-центре, пообещав «прославить» всех в интернете.

-Говорит: «Я сейчас направление на КТ напишу, на мазки. Я ей в ответ, мол, извините, но я не ходячая. Я не могу даже полчаса постоять. Как я куда-то поеду и там заражать буду. А она мне: «Ой, что вы, в больнице все такие, все больные сидят». Получается, что такая позиция: надо, чтобы народ заразился, переболел. Спрашиваю, кто ей внушил такую позицию. А она говорит, что такую рекомендацию дает минздрав. Потом говорит, что мне лекарства выпишет, антибиотики. Я говорю: вообще-то, насколько я знаю, я имею право бесплатно получать их. Продолжает, что нет моих данных. Ни мазка, ни КТ. Выкупите лекарства и пейте. Так а в аптеках хоть есть эти лекарства? Отвечает, что стало лучше. Это кошмар какой-то. Спрашиваю, кто увезет меня на КТ? «Может быть, «скорая». Только в один конец». А в больнице нужно еще в очереди выжить. А с мазками как? «Приедет ковидная бригада и возьмет», - рассказала пенсионерка.

Прождав врача восемь дней, Татьяна Андреевна не была уверена, что ей придется дождаться ковидную бригаду. И пребывала в шоке от того, что ковидные больные должны сами идти в больницу.

После того, как на «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября вышла история болезни 74-летней бердчанки, в ситуацию вмешалась администрация бердской горбольницы. Врачи связались с Татьяной Андреевной и предложили ей госпитализацию. Вечером за ней приехала скорая помощь. Сначала ее отвезли в бэмзовскую больницу, где сделали КТ, а затем доставили в пульмонологию. Тест на коронавирус тоже взяли.

Утром 27 ноября в «Курьер. Среда Бердск» позвонил замначальника отдела и приема вызовов службы 112 Владимир Кононов и объяснил, что их службе есть горячая линия по коронавирусу. Министр дал команду узнать, звонила ли пенсионерка Татьяна Андреевна на телефон горячей линии. И если звонила, что ей ответили, подчеркнул Владимир Юрьевич.

Пациентку Татьяну Андреевну курировал начмед бердской горбольницы Максим Кучеренко.

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COVID-19 коронавирус пациент пульмонология Бердская горбольница
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