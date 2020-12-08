Затягивает суд экс-полицейский Фурсов, обвиняемый в убийстве ради Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

Если будет заявлен отвод адвоката, громкий процесс, который длится уже год, начнется заново. Подсудимый не хочет сидеть в камере с «бывшими сотрудниками» далеко от дома и меняет показания на финальной стадии.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов (на фото - справа) находятся за решеткой с 13 января 2019 года по обвинению в преднамеренном убийстве

В среду, 9 декабря, Кемеровский областной суд продолжит рассматривать уголовное дело в отношении двух жителей Бердска — Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова. Их обвиняют в жестоком убийстве 34-летней матери двоих детей Ирины Синельниковой в январе 2019 года. Они задушили бердчанку ради ее автомобиля «Пежо», который продали за 150 тыс. рублей.

Суд длиться уже более года - с ноября 2019-го. В сентябре 2020 года процесс уже вышел на финальную стадию. Последнее слово произнес Белоусов. Но Фурсов, выступая с последним словом неожиданно отказался от своих первоначальных показаний, заявив, что писал явку с повинной, которой не оказалось в материалах дела. Между тем судья Кемеровского областного суда Алексей Новоселов посчитал это важным и возобновил судебное следствие.

С тех пор в качестве свидетелей допрашивают следователей СК и криминалиста, которые участвовали в задержании Фурсова 13 января прошлого года. В ближайшем заседании снова запланирован допрос представителей Следственного комитета в режиме видеосвязи с Бердским городским судом. И, возможно, уже после 9 декабря начнется оглашение приговора. Напомним, что суд продлил подсудимым содержание под стражей до февраля 2021 года.

Хотя не исключено, что громкий процесс вновь затянется. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», отец Фурсова требует замены адвоката, поскольку платить нечем за защиту. И если это произойдет, то дело начнут рассматривать заново. По мнению участников процесса, подсудимый намеренно затягивает, чтобы как можно позже попасть в колонию, если суд признает его с подельником виновными и огласит обвинительный приговор.

Напомним, что Дмитрий Фурсов бывший сотрудник органов внутренних дел. Он высказывал желание подольше оставаться в СИЗО и отбывать срок в колонии поближе к дому, а не для «бывших», которые находятся в других регионах. Ранее он высказывал желание сменить место пребывания под арестом. Он не хочет сидеть в камере б/с — бывших сотрудников правоохранительных органов.

- Он бывший сотрудник, а они, спецконтингент, отдельно отбывают наказание, отдельно содержатся. Фурсов хочет сидеть в общей камере, чтобы быть ближе к дому и чаще получать передачки, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Миронов.

После приговора ему придется отправиться под Иркутск или в Свердловскую область, где расположены спецколонии для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН, МЧС.

Поэтому он заявляет, что еще при задержании давал показания, но был в шоковом состоянии, под психологическим воздействием напарника и вообще никого не убивал. Между тем, по словам его адвоката Юрия Миронова, его слова зафиксированы на видео, в протоколах стоят его подписи. А на следственном эксперименте его провезли по тому пути, которым они ехали с погибшей Ириной Синельниковой от Бердска и почти до Кемерова — более 150 км. Фиксировали по дороге все места, где они пытались спрятать тело потерпевшей. Хотя она была еще жива.

Вновь озвучили его показания, где он признавался, рассказывал, как душил. Вероятно, когда подсудимый услышал срок наказания 21 год, который запросил прокурор, он начал искать возможность облегчить свою участь.

- 9 декабря снова будут допрашивать следователей и изучать документы, выяснять противоречия в показаниях. Следующее заседание запланировано на пятницу, 11 декабря. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в среду, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Константинович.

Напомним, что судебный процесс проходит в Кузбассе — по месту обнаружения тела убитой Ирины Синельниковой. После удушения Фурсов и его подельник Станислав Белоусов выбросили ее в глухом месте близ горнолыжного курорта Танай в Кемеровской области.

Что вменяют подсудимым

Уголовное дело о жестоком убийстве Ирины Синельниковой поступило в суд 23 октября 2019 года, 12 ноября начался процесс. Подельники находятся в СИЗО почти два года. Прокурор требует для Фурсова наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строго режима, для Белоусова — на год меньше.

Белоусову и Фурсову инкриминируют статьи Уголовного кодекса РФ:

ст. 325 ч. 2 (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа);

ст. 162 ч. 4 п. в (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего);

ст. 105 ч. 2 п. п. ж, з (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Как убивали мать двоих детей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ходе судебного заседания 4 сентября после отказа Фурсова от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.

Циничное убийство

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала и первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.

Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реального «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов, адвокат Фурсова.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации семье погибшей Ирины Синельниковой.

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