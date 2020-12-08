Подожгла соседский Toyota Porte экс-сотрудница МВД в Новосибирске

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту поджога автомобиля 45-летней местной жительницей по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога)
Следствием установлено, что 29 августа 2020 года в вечернее время обвиняемая, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к своему соседу, в следствии длительного конфликта последнего с ее родителями, подожгла его автомобиль «Toyota Porte», припаркованный во дворе жилого дома по улице Плахотного в Ленинском районе Новосибирска, где проживает обвиняемая. После совершения преступления злоумышленница с места происшествия скрылась. Факт поджога и открытого горения автомобиля стал очевиден для жителей дома, которые сообщили о случившемся потерпевшему, который принял меры к тушению и локализации очага возгорания.
В ходе предварительного следствия были изъяты видео с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и на доме, где проживает обвиняемая, на которых запечатлен момент поджога автомобиля и путь, которым шла последняя до автомобиля и обратно. В ходе обыска в квартире злоумышленницы были изъяты предметы одежды, а также жидкость для розжига.
В рамках расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленница является старшим специалистом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Новосибирской области, в связи с чем было внесено представление в указанное ведомство, по результатам рассмотрения которого была проведена служебная проверка и обвиняемая была уволена с должности.
Следователем обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была получена информация о взимании председателем ТСЖ «Вега», являющейся матерью обвиняемой, денежных средств за предоставление возможности пользования жителями дома по улице Плахотного парковочными местами, являющимися общедомовой территорией. В связи с чем, из материалов уголовного дела был выделен материал проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: nsk.sledcom.ru