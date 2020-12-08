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Подожгла соседский Toyota Porte экс-сотрудница МВД в Новосибирске

14:33 08.12.2020 Фото: pexels.com
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После совершения преступления злоумышленница с места происшествия скрылась.

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В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту поджога автомобиля

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту поджога автомобиля 45-летней местной жительницей по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога)

Следствием установлено, что 29 августа 2020 года в вечернее время обвиняемая, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к своему соседу, в следствии длительного конфликта последнего с ее родителями, подожгла его автомобиль «Toyota Porte», припаркованный во дворе жилого дома по улице Плахотного в Ленинском районе Новосибирска, где проживает обвиняемая. После совершения преступления злоумышленница с места происшествия скрылась. Факт поджога и открытого горения автомобиля стал очевиден для жителей дома, которые сообщили о случившемся потерпевшему, который принял меры к тушению и локализации очага возгорания.

В ходе предварительного следствия были изъяты видео с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и на доме, где проживает обвиняемая, на которых запечатлен момент поджога автомобиля и путь, которым шла последняя до автомобиля и обратно. В ходе обыска в квартире злоумышленницы были изъяты предметы одежды, а также жидкость для розжига.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленница является старшим специалистом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Новосибирской области, в связи с чем было внесено представление в указанное ведомство, по результатам рассмотрения которого была проведена служебная проверка и обвиняемая была уволена с должности.

Следователем обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела была получена информация о взимании председателем ТСЖ «Вега», являющейся матерью обвиняемой, денежных средств за предоставление возможности пользования жителями дома по улице Плахотного парковочными местами, являющимися общедомовой территорией. В связи с чем, из материалов уголовного дела был выделен материал проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru

поджог пожар сгорел авто
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