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Два гола с 81 попытки: Проиграли ли оренбургские «Сарматы» «Сибирским Снайперам»

14:36 08.12.2020 Фото: ria56.ru
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Встречи 4 и 5 декабря закончились со счетом 3:1 и 2:1.

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Два гола с 81 попытки: оренбургские «Сарматы» снова проиграли «Сибирским Снайперам»

Оренбургские «Сарматы» 7 декабря проиграли в Новосибирске «Сибирским Снайперам» со счетом 2:3 в чемпионате Молодежной лиги. Наши хоккеисты провели уже три матча с этими соперниками, но еще ни разу за этот выезд не ушли со льда победителями. «Сарматам» не помогло даже подавляющее преимущество по броскам. Оренбуржцы 81 раз пытались отправить шайбу в ворота. В створ они попали 41 раз, но в 39 случаях «Снайперов» выручал вратарь Владислав Щербаков. Мы уже отмечали надежность этого голкипера во втором матче. И на этот раз его спасения помогли сибирякам победить. Поразить ворота Щербакова смогли игроки «Сарматов» Владимир Капкин и Климентий Шиндяев, но их голов было недостаточно для победы. — Реализации не хватает, много своих моментов не реализуем. И очень много себе привозим атак. Надо убрать контратаки в свои ворота и поработать над своими моментами.

И сегодня, и предыдущий матч, и первый могли взять. Если бы играли правильно, так, как говорит тренер, забивали бы свои моменты – могли бы выиграть, прокомментировал игру «Сарматов» капитан команды Иван Назаров. Напомним, что первые два матча оренбуржцы тоже проиграли. Встречи 4 и 5 декабря закончились со счетом 3:1 и 2:1 в пользу «Сибирских Снайперов». «Сарматы» остались на предпоследнем, 14-м месте в Восточной конференции МХЛ. На счету оренбуржцев лишь 12 очков в 23 матчах. Последний матч выезда в Новосибирск, который уже можно считать неудачным, состоится 8 декабря.

Источник: ria56.ru

хоккей шайба
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