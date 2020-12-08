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Как себя чувствуют привитые "ЭпиВакКороной" добровольцы, узнайте

15:30 08.12.2020 Фото: pixabay.com
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Препарат разработали в новосибирском Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе синтезированных фрагментов коронавируса. Он уже прошел клинические испытания.

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"ЭпиВакКорона" стала второй в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 после "Спутника V"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как себя чувствуют привитые "ЭпиВакКороной" добровольцы, узнайтеПеревели из «красной зоны» в «зеленую» ковидного госпиталя прождавшую 8 дней врача с температурой 39,4 Татьяну Андреевну с COVID-19 в БердскеЕщё 786 новостей

Все привитые "ЭпиВакКороной" добровольцы чувствуют себя хорошо, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В рамках пострегистрационных испытаний вакцину от COVID-19 получили 672 человека старше 18 лет и 96 — старше 60 лет.
"Нежелательных последствий не выявлено", — сказано в сообщении.

"ЭпиВакКорона" стала второй в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 после "Спутника V". Препарат разработали в новосибирском Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе синтезированных фрагментов коронавируса. Он уже прошел клинические испытания.
Вакцинация "ЭпиВакКороной" предполагает две прививки с интервалом в три недели. Вещество отличается безопасностью и простыми условиями хранения и транспортировки.
С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных новым вирусом, почти два миллиона уже выздоровели, больше 43 тысяч человек скончались. Самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. На прошлой неделе в столице началась массовая вакцинация "Спутником V".

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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