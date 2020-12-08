Как себя чувствуют привитые "ЭпиВакКороной" добровольцы, узнайте

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Все привитые "ЭпиВакКороной" добровольцы чувствуют себя хорошо, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В рамках пострегистрационных испытаний вакцину от COVID-19 получили 672 человека старше 18 лет и 96 — старше 60 лет.
"Нежелательных последствий не выявлено", — сказано в сообщении.
Вакцинация "ЭпиВакКороной" предполагает две прививки с интервалом в три недели. Вещество отличается безопасностью и простыми условиями хранения и транспортировки.
С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных новым вирусом, почти два миллиона уже выздоровели, больше 43 тысяч человек скончались. Самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. На прошлой неделе в столице началась массовая вакцинация "Спутником V".