Гороскоп совместимости партнеров на 2021 год

Назвать 2021 год простым нельзя. Это очень необычное время, в которое будет происходить много важных и интересных событий.

Астрологи рассказали о том, какова будет совместимость между людьми в 2021 году

Астрологи рассказали о том, какова будет совместимость между людьми в 2021 году. Это поможет вам найти правильный баланс в отношениях, избежав ссор и проблем.

Назвать 2021 год простым нельзя. Это очень необычное время, в которое будет происходить много важных и интересных событий. Чтобы в вашей семье и в вашем доме преобладала гармония, пользуйтесь пятью простыми оберегами.

Стихия Огня + стихия Огня

Два Огненных человека в 2021 году будут создавать вокруг себя негативную ауру с переизбытком отрицательной энергии. Находить общий язык станет сложно, но лучше все же это сделать. В противном случае будет много ссор.

Стихия Земли + стихия Земли

В такой паре всё будет довольно благоприятно. В целом 2021 год станет временем, идеальным для перевода отношений на новый уровень. Астрологи и эксперты советуют лишь избегать конкуренции.

Стихия Воздуха + стихия Воздуха

Воздушные люди должны стать ближе. Однако если думать только о себе и своих личных проблемах, можно нажить много недомолвок и раздоров. В отношениях этим людям понадобится больше ответственности.

Стихия Огня + стихия Воздуха

Огонь и Воздух сочетаются довольно хорошо, но в этому году астрологи советуют сделать упор не только на совместные дела, но и уделить внимание самим себе. Немного здорового эгоизма данном союзу точно не повредит.

Стихия Воздуха + стихия Воды

Этим людям астрологи рекомендуют находить баланс между работой и отдыхом. Во второй половине года полезными будут совместные поездки и дела. Также можно менять обстановку дома — делать ремонт, перестановку, покупать новую мебель,

Стихия Воды + стихия Воды

В такой паре очень важно делать почаще приятные сюрпризы. Речь не только о каких-то покупках, но и о важных словах. Этим людям стоит объединиться ради совместных успехов и личных достижений.

Стихия Воды + стихия Земли

Самый большой враг в отношениях таких людей — стереотипы. Если избавиться от этого, любовь станет намного крепче, а отношения прозрачнее. Еще эксперты советуют во время принятия совместных решений не торопиться.

Стихия Воды + стихия Огня

Такую пару ждут непростые испытания и ситуации, в которых придется решать за двоих. Астрологи советуют не рассказывать никому о своих совместных планах на будущее. Чтобы Вода не погасила Огонь, нужна готовность к откровенным разговорам.

Стихия Земли + стихия Огня

Совместимость этих людей в 2021 году станет намного лучше, чем была в 2020. Правда, у такой пары могут появиться недоброжелатели, но борьба с ними лишь укрепит любовь. Самое благоприятное время для такого союза — осень и зима.

Стихия Земли + стихия Воздуха

Людям стихии Земли и Воздуха в любви стоит опасаться трех вещей: критики, закрытости и обмана. 2021 год может выдаться не самым предсказуемым, но зато такая пара сможет стать ближе и повысить уровень доверия.

Всем, кто пока не нашел вторую половинку, астрологи рекомендуют сфокусироваться в большей степени на своих поступках, а не на внешности. Люди будут ценить доброту и отзывчивость. Также очень важно помнить об усилении энергетики, в чем вам помогут магические любовные камни.

Источник: dailyhoro.ru