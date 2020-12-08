08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Рассказали о передаче Крыма Украине "с перепоя" в Швеции

16:15 08.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

% name% title
Шведский бизнесмен заявил, что Крым "никогда не был украинским"

Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России, пишет Dagens Nyheter.
По мнению бизнесмена, передача полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую "пошли с перепоя".
"Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине", — сказал Ульссон.

Воссоединение Крыма с Россией предприниматель назвал следствием нарушения обещаний, данных НАТО бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву.
"Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал", — подчеркнул Ульссон.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

крым украина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему принял российское гражданство футболист Марио Фернандес?
16:30 08-12-2020
Почему принял российское гражданство футболист Марио Фернандес?
Заболела коронавирусом актриса Рената Литвинова
16:26 08-12-2020
Заболела коронавирусом актриса Рената Литвинова
Можно ли получить водительские права, обучаясь дистанционно?
16:20 08-12-2020
Можно ли получить водительские права, обучаясь дистанционно?
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 1
16:16 08-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория
Рассказали о передаче Крыма Украине "с перепоя" в Швеции
16:15 08-12-2020
Рассказали о передаче Крыма Украине
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
16:12 08-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Планетарные миксеры: преимущества бытовых помощников
16:06 08-12-2020
Планетарные миксеры: преимущества бытовых помощников
Доставка цветов по Москве
16:04 08-12-2020
Доставка цветов по Москве
Производителей автомобилей отличает не только практичность
16:02 08-12-2020
Производителей автомобилей отличает не только практичность
Блок управления автоматического включения резерва БУАВР.КИ
16:00 08-12-2020
Блок управления автоматического включения резерва БУАВР.КИ