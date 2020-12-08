Рассказали о передаче Крыма Украине "с перепоя" в Швеции

Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России, пишет Dagens Nyheter.
По мнению бизнесмена, передача полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую "пошли с перепоя".
"Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине", — сказал Ульссон.
Воссоединение Крыма с Россией предприниматель назвал следствием нарушения обещаний, данных НАТО бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву.
"Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал", — подчеркнул Ульссон.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.