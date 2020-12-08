Рассказали о передаче Крыма Украине "с перепоя" в Швеции

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

Шведский бизнесмен заявил, что Крым "никогда не был украинским"

Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России, пишет Dagens Nyheter.

По мнению бизнесмена, передача полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую "пошли с перепоя".

"Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине", — сказал Ульссон.

Воссоединение Крыма с Россией предприниматель назвал следствием нарушения обещаний, данных НАТО бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву.

"Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал", — подчеркнул Ульссон.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.