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Общество / Стиль жизни

Говядина на новогоднем столе 2021: Можно ли готовить?

18:50 08.12.2020 Фото: pikist.com
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Актуальной в ночь с 2020 на 2021 год будет простая и полезная пища, богатая витаминами и минералами. Неприхотливому Быку она придется по нраву, а гостям и членам семьи поможет укрепить иммунитет.

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В преддверии новогодних праздников многие стараются задобрить нового покровителя

В преддверии новогодних праздников многие стараются задобрить нового покровителя. В 2021 году им станет Белый Металлический Бык. Не только украшения, но и продукты питания стоит выбирать тщательно, чтобы заручиться его поддержкой, и в связи с этим возникает вопрос: а можно ли готовить блюда из говядины?

Каждый год принято встречать нового покровителя по восточному календарю, украшать жилища, наряжать елки и готовить праздничные угощения в связи с предпочтениями того или иного символа года. В 2021 году им будет Белый Бык. Его правление обещает быть спокойным, однако заслужить доверие могучего животного будет непростой задачей. Эксперты предлагают узнать о том, какие блюда на столе будут предпочтительными, и могут ли хозяйки приготовить изысканные блюда с использованием говядины.

Говядина на новогоднем столе 2021: быть или не быть

Считается, что каждый покровитель любит определенные блюда, и Бык — не исключение. Это животное предпочитает скромную домашнюю еду без изысков, обилие зелени, фруктов и овощей, а вот мясо будет спорным моментом. Использовать говядину на праздничном столе не стоит из этических соображений, ведь привлечь внимание Быка, притом благожелательное, вряд ли получится, если новогодние торжества проводить за поеданием бифштексов. Предпочтение стоит отдать иным видам мяса: крольчатине, птице, баранине, или вовсе заменить мясные продукты рыбными и морскими деликатесами.

В список нежелательных продуктов можно внести любые мясные изделия из говядины: стейки, котлеты, паштеты, колбасные нарезки. Однако отсутствие таких продуктов на праздничном столе — не повод паниковать. Есть множество прекрасных блюд, которые Белый Бык оценит благосклонно.

Что подать на стол в новогодние праздники

Актуальной в ночь с 2020 на 2021 год будет простая и полезная пища, богатая витаминами и минералами. Неприхотливому Быку она придется по нраву, а гостям и членам семьи поможет укрепить иммунитет.

Понравятся новому покровителю года блюда из картофеля с гарниром из овощей, грибы, начиненные сыром, фруктовые и овощные салаты, соленья, маринады, соусы, сладости. Праздничные блюда можно украсить зеленью. Не стоит забывать про хлеб. Цельнозерновые ломтики будут аппетитно смотреться в изящной плетеной корзиночке на льняной или хлопковой салфетке. Приготовить хлеб можно и дома, что еще больше расположит Быка к семье.

Главным рецептом счастья и привлечения удачи будет совместная работа. Бык покровительствует семьям и приветствует командные усилия. Готовить, украшать дом и блюда, расставлять лакомства на столе можно веселой компанией с детьми и близкими, чтобы застолье начиналось с взаимовыручки и помощи, улыбок и прекрасного настроения.

Немаловажным будет и выбор одежды, которому также стоит уделить внимание. Простой покрой будет наиболее удачным, как и светлые расцветки. Яркие и кричащие костюмы лучше не надевать, но можно внести в образ один-два ярких акцента. Простота и изящество станут залогом отличного нового года.

Источник: dailyhoro.ru

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